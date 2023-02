Nouvelle opération de résistance héroïque ce vendredi 10 février dans la ville sainte d’al-Qods (Jérusalem). Selon les médias israéliens, dans un bilan plus récent, il y a eu deux tués israéliens et 5 autres blessés. Certains sont dans un état grave.

Dans un premier moment, des médias palestiniens ont parlé d’une double opération, à la voiture-bélier et par des tirs de feu. Mais en fin de compte, il s’est avéré que l’opération a été réalisée à la voiture-bélier.

Elle a eu lieu dans le quartier Ramot, une colonie juive établie à l’est de la ville sainte. Occupée après la guerre des 6 jours en 1967, elle a été annexée 13 plus tard.

Vers 13h27 heure locale, au volant d’une Mazda de couleur bleue, le conducteur palestinien de la voiture a heurté 11 colons sionistes qui attendaient dans la station de bus du quartier qui renferme le plus grand rassemblement de colons haridim de la région, selon les médias israéliens.

D’après les images vidéos qui s’en suivent, un Israélien en tenue civile, a ouvert le feu sur lui, alors qu’il était au volant de sa voiture, après avoir heurté un porteau électrique.

La chaine de télévision israélienne Channel 12 a indiqué que l’auteur de l’opération, Hussein Qaraqei, est un Palestinien originaire d’al-Issawiyat, au sud de la ville sainte.

Âgé de 30 ans, il était marié et avait deux enfants. Certaines sources palestiniennes assurent qu’il vit dans le camp d’al-Dhaycha (Dheisha). Ce camp d’une superficie de 1.5 km2 situé au sud de la ville de Bethleem en Cisjordanie occupée renferme les Palestiniens originaires de 45 villages de l’ouest de Jérusalem et d’Al-Khalil qui avaient été chassés de leur maison en 1948, année de l’usurpation de la Palestine.

Les autorités de l’occupation israélienne ont entamé une campagne d’arrestations au sein de sa famille. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décrété l’ordre de fermer sa maison familiale en préparation a sa destruction.

Dans les photos qui lui sont postés, il arbore le drapeau du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation gauchiste. Dans certains portraits, il porte un tee-shirt à l’effigie de Che Guevara.



Les Brigades Abou Ali Moustafa, branche résistante de cette organisation a revendiqué l’opération. « La résistance de notre peuple se poursuivra et ira en ampleur jusqu’à l’expulsion des envahisseurs de notre terre et de notre al-Qods et leur libération totale ».

« L’occupation ne parviendra pas en dépit de toutes ses mesures et sa mobilisation sécuritaire à empêcher ce sursaut révolutionnaire du peuple ni l’encadrer », assure leur communiqué.

Dans l’un de ses portraits, il pause avec le martyr Nizar Banate qui a été tué par des membres des forces de sécurités palestiniennes en 2021. Il était un fervent critique de l’Autorité palestinienne et des régimes arabes.