Le Hezbollah a envoyé ce dimanche 12 février son premier convoi d’aide aux Syriens sinistrés par le séisme du lundi 6 février qui a frappé aussi bien la Syrie que la Turquie.

Ce convoi formé de 23 camions fait partie d’une campagne menée par le Hezbollah baptisée « Rohama’ » (Bienveillants) « Du peuple libanais résistant au peuple syrien frère ».

Elle comprendra plusieurs convois transportant des médicaments, des produits alimentaires, des équipements médicaux, des moyens de subsistance et autres.

Le premier convoi qui a entamé ce dimanche son voyage vers la Syrie sera envoyé vers Lattaquié, a indiqué le chef du Bureau exécutif du Hezbollah sayed Hachem Safieddine qui supervise cette campagne et a donné le coup d’envoi pour le départ du convoi.

Les autres convois seront envoyés à Alep et les autres régions, a-t-il précisé.

Avant ce coup d’envoi, depuis le vendredi 19 février, le Hezbollah avait mené une campagne de dons auprès des Libanais. Il a aussi publié un communiqué dans lequel il a assuré : « Notre responsabilité humaine exige que nous mettions toutes nos capacités au service du peuple syrien »

Plusieurs associations du Hezbollah participent à cet effort, dont le Département sanitaire, antenne médicale du Hezbollah et l’association « Aidez-vous les uns les autres », chargée d’aider les plus nécessiteux.

Dans son point de presse, évoquant l’ampleur des destructions causées par le séisme en Syrie, sayed Safieddine a mis en garde contre les innombrables cas de déplacements et de gens sans refuge qui en découleront et qui nécessiteront une aide urgente en moyens de subsistance et alimentaires.

« Il est normal face à cette tragédie que nous au Liban et dans la Resistance islamique soyons aux côtés du peuple syrien dans cette tragédie. Nous avons tant partagé nos problèmes et nos difficultés ensemble. Que de fois la Syrie a soutenu le Liban et sa résistance. nous avons travaillé ensemble pour faire face aux défis les plus pénibles », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « l’Occident a révélé la vraie culture à laquelle il appartient, laquelle arbore des slogans mensongers de défense des droits de l’homme ».

La Syrie étant soumise à des sanctions occidentales sous la coupe du Ceaser Act américain, seulement 14 pays l’ont bravé et lui ont envoyé de l’aide. Dont l’Iran, l’Irak, l’Algérie, la Russie, le Pakistan, l’Inde etc…

Directement après le séisme de magnitude 7.8, le Hezbollah avait envoyé un premier convoi d’aide médicale vers la Syrie.

Selon le plus récent bilan encore provisoire, livré par l’Organisation mondiale de la Santé, le nombre des tués syriens s’élève à plus de 8.500 : 4.000 dans les zones contrôlées par Damas, et 4.500 dans celles sous le joug des groupes armés pro turcs.

Celui des blessés s’élève à 2.500 dans les premières et 7.500 dans les secondes.

En Turquie, le chiffre de ceux qui ont succombé est jusqu’à présent de l’ordre de 29.605, selon le Département turc des catastrophes AFAD.

