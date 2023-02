Le correspondant d’Al-Mayadeen a confirmé la mort du soldat israélien, qui a été abattu par son collègue lors de l’opération à l’arme blanche, au poste de contrôle du camp de réfugiés de Shuafat, au nord d’alQods.

Les médias israéliens ont affirmé « qu’un garçon palestinien amené une attaque au couteau, blessant grièvement un Israélien au poste de contrôle de Shuafat », soulignant que « les forces d’occupation ont ouvert le feu en direction de l’agresseur ».

Les médias israéliens ont affirmé « qu’après l’attaque au couteau près du poste de contrôle de Shuafat, un agent de la police des frontières est monté à bord d’un bus pour le fouiller, et l’un des passagers a tenté de commettre une attaque au couteau, alors ils ont ouvert le feu sur lui, et l’un d’eux a été blessé à la suite des coups de feu. »

Pour sa part, l’organisation israélienne Rescue Without Borders a affirmé : « L’état du policier blessé lors de l’opération à l’arme blanche est très critique et sans espoir ».

Les médias israéliens ont également indiqué que « l’état du « policier, qui a été blessé lors de l’opération à l’arme blanche par les coups de feu de son ami, est très critique ».

Des séquences vidéo ont montré l’alerte des forces d’occupation à proximité du camp de réfugiés de Shuafat, au nord-est d’alQods, suite à l’attaque à l’arme blanche.

Dans la foulée, les médias israéliens ont rapporté que « la plupart des auteurs des attaques ne sont pas affiliés à une organisation, et il n’y a aucune information de renseignement à leur sujet », soulignant que « le plus grand défi pour l’establishment de la sécurité à alQods ».

Un commentateur militaire de la Treizième chaîne, Yossi Yehoshua, a déclaré : « La plupart des auteurs des attaques sont des citoyens sans affiliation organisationnelle, et il n’y a aucune information de renseignement à leur sujet, et aucune information ne peut être collectée à leur sujet ».

Et Joshua a souligné que « le plus grand défi, et le ventre flasque d’Israël, est alQods », ajoutant que « cela se produit un mois et demi avant le Ramadan, et c’est une période qui pose un grand défi à l’establishment sécuritaire ».

A son tour, la correspondante de la chaîne Kan, Carmel Dangor, a souligné que « 5 opérations ont eu lieu à alQods en deux semaines », notant que « trois d’entre elles ont été menées par des jeunes de 13 ans, ce qui est incroyable ». »

Les opérations des commandos palestiniens s’intensifient dans les territoires occupés, en particulier à alQods, en réponse aux attaques israéliennes contre le peuple de la Palestine occupée.

