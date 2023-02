Une député palestinienne autochtone de la Knesset israélienne s’est fait huée au sein de la tribune parlementaire pour avoir voulu compatir avec les sinistrés et rescapés du séisme qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le 6 février dernier, et dont le bilan des victimes s’approche des 40 mille morts.

« Au début je ne peux que fait part de mes plus sincères condoléances pour nos proches en Syrie et en Turquie pour cet évènement tragique », avait entamé Mme Imane Khatib Yassine son discours, membre du Bloc atabe unifié. Lorsque des députés juifs l’ont interrompue en criant.

« On s’en fout des arabes et de leurs drames », a dit une femme députée israélienne.

« Va en Syrie et en Turquie pour dire ces conneries », a dit un autre.

« Monsieur le président, coupez-lui le micro », a dit un troisième.

« Sors d’ici », a continué la première députée qui n’a pas arrêté de crier. « Dites-lui de se taire et de sortir ».

« Une minute s’il vous plait, je suis le président et c’est moi qui lui ai donné la parole. Veuillez-vous calmer », est finalement intervenu le directeur de cette séance .

Avant de s’adresser à la députée arabe en lui disant : « Parle en général mais ne parle pas du peuple syrien ni du peuple turc ».

Et en s’adressant aux autres députés : « je vous prie de vous respecter les uns les autres ».

Mais la députée palestinienne connue pour ses positions tranchées et son obstination : « où se trouve le problème monsieur, pourquoi ne pas compatir avec des gens innocents. Et vous n’arrêtez pas de parler d’humanité. Arrêtez à partir de maintenant de parler d’humanité. Pourquoi toute cette haine monsieur le président ».

Et le chef du Parlement de conclure : « laissez-la parler mais sans évoquer les deux pays ennemis surtout la Turquie ».

La députée du Mouvement islamique aura finalement le dernier mot : « je vais leur présenter mes condoléances malgré vous. A noter que nous, dans le Mouvement islamique avons emménagé une cellule d’urgence pour offrir de l’aide a nos frères en Turquie et dans le nord turc », pendant que les députés lui criaient : « va-t-en en Turquie et dis ce discours ».

Ces propos sont diamétralement opposés au discours pompeux que le ministre israélien des Affaires étrangères avait prononcé en Turquie.

« Nous sommes reconnaissants pour ce que la Turquie a fait pour la communauté juive. De nombreux Israéliens ont exprimé leur volonté de contribuer aux efforts de soutien », a dit Eli Cohen devant son homologue turc.

Mme Imane avait été huée en décembre 2022 pour avoir parlé en arabe au sein de la tribune parlementaire alors qu’elle adressait un remerciement aux étudiants palestiniens en Jordanie pour l’aide procurée à l’hospitalisation d’une étudiante tombée des étages supérieures.

La semaine passée, une grande figure religieuse juive de l’entité sioniste a comparé le séisme à « la noyade des Egyptiens dans la mer » en allusion aux récits évoqués dans les livres sacrés, notamment dans la Bible. Le grand rabbin de Safed, dans le nord de la Palestine occupée, Shmuel Eliyahu a écrit dans un article que « Dieu punissait les pays touchés par la catastrophe pour les mauvais traitements qu’ils auraient infligés au peuple juif ».

Source: Divers