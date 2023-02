C’est à cette question que le chroniqueur militaire de la télévision israélienne Channel 14 Halil Biton Rozen a essayé de répondre. Scrutant les scénarios qui pourrait en découler.

Il a dans un premier moment rendu compte que l’armée israélienne et toutes les institutions militaires s’entrainent pour un plan d’attaque contre l’Iran qui pourrait être réclamé par l’establishment politique israélien. Et qu’il est question de 9 cibles nucléaires iranienne qui seraient comprises dans ce plan.

Mais Rozen tempère toutefois cette élan. Il dit prévoir une riposte immédiate via une attaque contre « Israël » depuis plusieurs fronts, notamment ceux du Liban, de la Syrie, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. L’Iran aussi pourrait lancer des attaques anti-israéliennes depuis son territoire, d’après lui.

« C’est le scénario de riposte (prévu) chez l’institution sécuritaire et militaire -une guerre multi fronts, une guerre de tout le monde contre tout le monde », a-t-il rapporté.

Citant des sources informées, le journaliste de Channel 14 rapporte leurs estimations selon lesquelles une attaque contre les sites nucléaires iraniens via les capacités dont disposent actuellement l’armée israélienne peuvent endommager un peu plus de la moitié des capacités nucléaires iraniennes actuelles , et l’on peut prévoir que la capacitée de nuisance ne détruira pas le projet nucléaire entièrement et il pourrait être réparé en quelques années au cours desquelles l’Iran pourrait maximaliser ses capacités nucléaires.

Il découlerait de l’attaque contre l’Iran , un combat long et sanguinaire au cœur d’Israël et de la bande de Gaza ce qui pousserait l’armée israélienne à effectuer une manœuvre terrestre , et pourrait torpiller l’économie israélienne sur une longue période.

« A la lumière de ceci, l’éventualité qu’Israël s’érige tout seul pour attaquer l’Iran est actuellement de zéro », a-t-il affirmé.

Selon Rozen, les chances d’une attaque réussie contre l’Iran sont révolues depuis une décennie et « Israël » se doit de cohabiter avec un Iran nucléaire, malgré tous les slogans et les propos pompeux. Car ceci est mieux pour lui qu’une guerre globale qui va causer des pertes plus dures qu’il ne peut supporter et qui peuvent être plus nuisibles qu’un conflit nucléaire.

Dans le même contexte, le chroniqueur de la chaine de télévision israélienne Channel 13 Alon Ben David a indiqué que l’ensemble des options devant Israël sont réduites et limitées. Il va continuer dans ses opérations secrètes et va continuer à collecter des informations sensibles, à exécuter des actes de sabotage qui puissent freiner le programme nucléaire iranien et va continuer à édifier son option militaire qui prenne en considération le soutien américain, sans lequel il serait très difficile à Israël d’affronter l’Iran nucléaire.

Selon le conseiller de Sécurité nationale et l’ex-président de l’Organisme de Sécurité nationale, le chercheur dans le centre des Etudes sur la Sécurité nationale Mair ben Shabat, l’Iran occupe une place importante pour cristalliser l’axe des Etats opposés aux Etats-Unis et à l’occident.

« L’Iran, en plus de son soutien à Moscou dans plusieurs dossiers, consolide ses liens avec la Chine … l’Iran diagnostique les points de faiblesses de l’occident et les exploite à fond », a-t-il souligné.

Selon le vice-président de l’Université de Tel Aviv, professeur Eyal Zisser dans un article publié dans le quotidien Israel Hayom « l’animosité aux Etats-Unis est la logique qui régit le nouvel axe Téhéran-Moscou-Pékin »

