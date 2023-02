Les médias turcs ont rapporté que « l’équipe de sauvetage de l’occupation israélienne, qui est arrivée en Turquie après le tremblement de terre, a fait passer en contrebande des manuscrits historiques vers « Israël ».

Selon le site Internet turc Khabarlar, après le tremblement de terre à Kahramanmaraş, l’occupation a envoyé une équipe en Turquie pour soutenir les efforts de recherche et de sauvetage dans les zones touchées par le tremblement de terre.

Les médias turcs ont rapporté que « l’équipe de secours israélienne Zaka a transféré les manuscrits du Livre d’Esther datant de deux siècles, qui étaient stockés dans la synagogue d’Antioche.

Selon les sites israéliens Ynet et The Jerusalem Post, le major Haim Otmazgin, commandant de la force de recherche et de sauvetage de Zaka, a affirmé « qu’une personne âgée à Antakya avait remis les manuscrits à l’équipe pour dans le but de les transférer en Israël pour y être conservés ».

Plus tard, la communauté juive turque (l’institution du grand rabbinat turc) a annoncé « qu’elle avait récupéré les manuscrits d’Israël et qu’elle rentrerait chez elle après la rénovation de la synagogue d’Antioche ».

À son tour, Yahya Coşkun, directeur général adjoint du patrimoine culturel et des musées de Turquie, a souligné que « les biens culturels de notre pays, quelle que soit leur nature religieuse, appartiennent à l’État ».

« Il est interdit de retirer de notre pays des choses qui ont la qualité de patrimoine culturel, et quiconque vole notre patrimoine culturel à l’étranger, les mesures nécessaires seront prises contre lui », a souligné Coşkun.

Il y a quelques jours, les médias israéliens ont rapporté que « la mission de sauvetage israélienne s’était retirée de Turquie en raison d’une menace majeure pour la sécurité de ses membres ».

Eli Pollack, PDG de United Hatzala, et le vice-président des opérations Dov Maisel ont déclaré dans un communiqué qu’ils avaient reçu des informations sur une menace concrète et immédiate contre la délégation israélienne.

Plus tôt, un porte-parole d’une équipe israélienne qui est arrivée en Turquie, après le tremblement de terre qui a frappé les parties sud de celle-ci, a déclaré « qu’un des Turcs s’était adressé à l’équipe en disant : « Vous êtes des terroristes ».

A noter que la Turquie a annoncé, hier dimanche, l’arrêt des efforts de recherche de survivants dans toutes les zones touchées par le tremblement de terre du 6 février, à l’exception des États de Kahramanmaraş et Hatay, qui ont été les plus touchés par le tremblement de terre.

Selon le correspondant d’Al-Mayadeen, le bilan en demi-finale du nombre de personnes secourues sous les décombres en Turquie est d’environ 115 000.

Le nombre de morts du tremblement de terre de l’est de la Méditerranée, qui a secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, a atteint plus de 46 000, et des dizaines de milliers de personnes ont été blessées.

Source: Médias