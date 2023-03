Après la visite du président iranien Ibrahim Raisi à Pékin en février dernier, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, a entamé hier lundi des discussions intensives avec son homologue saoudien dans le but de donner suite aux accords de la visite du président iranien afin de résolver une fois pour toutes les différends entre Téhéran et Riyad.

Dans ce contexte, la déclaration conjointe de l’Iran, de l’Arabie saoudite et de la Chine, publiée à l’issue des pourparlers et diffusée par la télévision officielle iranienne, a souligné que « le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Shamkhani et son homologue saoudien ont tenu des discussions franches, transparentes et globales, qui se sont conclues par la signature d’une déclaration conjointe irano-saoudienne-chinoise annonçant le réchauffement des relations entre Téhéran et Riyad officiellement ».

Le communiqué a indiqué que « la République islamique d’Iran et le Royaume d’Arabie saoudite ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques et de rouvrir les ambassades dans un délai de deux mois ».

Le communiqué a noté: « En réponse à la louable initiative du président chinois Xi Jinping de soutenir le renforcement des relations entre la République islamique d’Iran et le Royaume d’Arabie saoudite, et sur la base du principe de bon voisinage, et compte tenu de son accord avec les présidents des deux pays pour accueillir et soutenir le dialogue entre la République islamique d’Iran et le Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que la volonté des deux pays de résoudre les différends par le dialogue et la diplomatie, la délégation iranienne présidée par M.Chamkhani et la délégation du Royaume d’Arabie saoudite, présidée par Mousaed ben Mohammad al-Aiban, ministre d’État, membre du Conseil des ministres et conseiller à la sécurité nationale, se sont réunies à Pékin du 6 au 10 mars 2023 ».

Le texte a précisé que « les ministres des Affaires étrangères des deux pays se réuniront pour mettre en œuvre cette décision et prendre les dispositions nécessaires pour l’échange d’ambassadeurs » ajoutant que les deux pays ont insisté sur la nécessité de respecter la souverainneté et le principe de non-ingérence dans les affaires internes de chacun des deux pays, et ce, dans le cadre de l’exécution d’un accord de sécurité signé le 17 avril 2001 et d’un accord général de coopération économique, commerciale, d’investissement et technique, scientifique, culturel, sportif et de la jeunesse signé le 27 mai 1998″.

Le communiqué a indiqué que les trois pays « ont déclaré leur ferme détermination à déployer tous leurs efforts pour promouvoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et international ».

Chamkhani : La suppression des malentendus dans les relations entre Téhéran et Riyad conduira certainement au développement de la stabilité et de la sécurité régionales

À son tour, le secrétaire iranien à la Sécurité nationale, l’amiral Ali Shamkhani, a déclaré à l’agence Nour News que « la récente visite du président iranien en Chine et les pourparlers entre le président chinois Xi Jinping et le président iranien ont jeté les bases de nouvelles et très sérieuses négociations entre les délégations de l’Iran et du Royaume d’Arabie saoudite », ajoutant : « Les pourparlers entre les deux pays ont été francs, transparents, complets et constructifs. La suppression des malentendus et la perspective de l’avenir dans les relations entre Téhéran et Riyad conduiront certainement au développement de la stabilité et de la sécurité régionales et à la coopération entre les États du golfe Persique et le monde islamique pour affronter les défis existants ».

« J’apprécie le rôle constructif de la République populaire de Chine dans le soutien au développement des relations entre les pays, qui est nécessaire pour faire face aux défis, accroître la paix et la stabilité et renforcer la coopération internationale », a-t-il ajouté.

En outre, Chamkhani a noté que « les cinq cycles de négociations préliminaires avec l’Arabie saoudite, qui ont été organisés par l’Irak et le Sultanat d’Oman, ont été efficaces pour parvenir à l’accord final, et je suis reconnaissant des efforts de ces deux pays ».

Il a souligné : « Le retour des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite renforce la stabilité et la sécurité régionales, et selon l’accord, des ambassadeurs seront échangés entre Téhéran et Riyad dans les deux mois ».

Il convient de noter que « les relations entre l’Arabie saoudite et l’Iran se sont déteriorés depuis janvier 2016, suite à l’exécution du dignitaire religieux chiite saoudien Nimr al-Nimr dans le Royaume, et qui a déclenché des manifestations en Iran, au cours desquelles le bâtiment de l’ambassade saoudienne à Téhéran a été attaqué et incendié.

Après cela, Riyad a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran en janvier 2016, y compris économiques, jusqu’à ce que l’Iran et le Royaume s’engagent dans des pourparlers au plus haut niveau depuis avril dernier.

