Le contre-amiral Mostafa Tajeddini, porte-parole des manœuvres navales intitulées « Ceinture de sécurité maritime 2023 », a déclaré que les unités flottantes de l’Iran, de la Chine et de la Russie s’étaient entraînées pour la mission PHOTOEX dans l’océan Indien.

« Toutes les étapes de l’exercice se déroulent sous la surveillance aérienne des hélicoptères de la marine de l’armée et du Corps des gardiens de la révolution islamique », a-t-il déclaré.

La présence de la République islamique d’Iran dans les coalitions internationales témoigne de l’amélioration du statut international du pays, qui attache une importance particulière au rétablissement de la sécurité régionale et internationale, et c’est pour cette même raison que les forces navales iraniennes préviendront toute menace dans la zone maritime.

Les forces navales de la Chine, de l’Iran et de la Russie ont organisé des exercices conjoints dans le nord de l’océan Indien dans le courant de la journée de jeudi 16 mars.

« Les tirs sur des cibles aériennes dans l’obscurité ont été couronnés de succès », a-t-il déclaré.

« Le tir sur des cibles aériennes dans l’obscurité nécessite une coordination. Le scénario de cet exercice a été conçu et mis en œuvre avec succès sur la base d’un langage tactique commun entre les forces navales iraniennes – composées de la marine de la République islamique d’Iran et de la marine du Corps des gardiens de la République islamique d’Iran -, ainsi que celles de la Chine et de la Russie », a-t-il expliqué.

« Parmi les autres objectifs figurent le renforcement de la sécurité du commerce maritime international, la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, les mesures humanitaires et le partage des connaissances », a ajouté l’amiral Tajeddini.

Il a fait allusion à l’importance de la région du nord de l’océan Indien et a conclu : « Le nord de l’océan Indien se situe entre trois détroits stratégiques du monde.

Les détroits d’Ormuz, de Malacca et de Bab el-Mandeb sont situés respectivement au nord, à l’est et à l’ouest de l’océan Indien, entourant l’ellipse énergétique mondiale, ce qui a doublé la nécessité d’assurer la sécurité du commerce maritime en raison du trafic de navires commerciaux et pétroliers dans cette zone sensible.

La marine iranienne a annoncé mercredi le début d’exercices navals avec la participation de l’Iran, de la Russie et de la Chine dans le nord de l’océan Indien.

La marine a précisé que ces manœuvres conjointes étaient appelées « Ceinture de sécurité maritime » et qu’elles se poursuivraient pendant cinq jours.

Les récentes manœuvres entre l’Iran, la Russie et la Chine remontent au début de l’année dernière, et le ministère russe de la défense a déclaré – à l’époque – qu’elles comprenaient diverses opérations tactiques dans le cadre du renforcement de la sécurité du commerce maritime international, de la lutte contre le terrorisme et la piraterie, de l’échange d’informations dans les domaines de la recherche et du sauvetage et de l’échange d’expériences.

Source: Avec PressTV