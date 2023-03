Le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a envoyé un message à l’émissaire américain Amos Hochstein qui a été décisive pour mener à terme la démarcation des frontières maritimes entre le Liban et la Palestine occupée, a révélé l’ex-chef de la Sureté générale le général Abbas Ibrahim.

Dans le cadre d’un documentaire diffusé dans la nuit de mercredi sur notre chaine de télévision al-Manar, intitulé « Démarcation sur la ligne de feu », le général de division Ibrahim indique avoir reçu ce message par le biais de Wafiq Safa, le responsable de l’Unité de coordination et de liaison, et ce durant la visite de Hochstein en juin 2022 , lorsque la plateforme Energean s’est approché du champ de Karish.

Ce dernier est situé sur la ligne 29 que le gouvernement libanais voulait inclure dans les négociations sur la ligne de démarcation. Il l’a finalement rejeté, se contonnant à la ligne 23.

Selon M. Ibrahim qui a été directeur général de la Sureté générale entre 2011 et février 2023, et a joué le rôle de médiateur les dernières années de tractations avec le médiateur américain , cette lettre a été remise à Hochstein en présence de l’ambassadrice américaine Dorothy Shia.

Toujours selon Ibrahim, la lettre était une menace de guerre globale dans la région qui détruise Israël et que tous ses plans étaient entièrement prêts.

Elle indique aussi que la régions nord et sud de la ligne 29 sont des cibles légitimes de la Résistance islamique (RI) qui empêchera « Israël » de travailler dans les champs de pétrole, toujours selon Abbas.

Elle avertit que si la guerre en venait à être déclenchée elle serait existentielle pour Israël et qu’il n’y a aucune garantie que toute la région n’y glissera pas.

Elle incombe aussi la responsabilité de la guerre à Hochstein, au cas où la plate-forme Energean ne quitte la zone ou ne s’abstient pas d’entreprendre aucune action de forage en l’absence d’accord avec l’Etat libanais. Tout en rappelant que le Hezbollah ne reconnait ni la ligne 23 ni celle de 29 et laisse à l’Etat libanais la responsabilité de les délimiter.

Le général Abbas a critiqué la tentative de certains acteurs libanais internes de sous-estimer la menace proférée par la Résistance pourtant, d’après lui, la démarcation n’a été entreprise sérieusement qu’à partir du moment où le Hezbollah a dépêché ses drones qui ont scanné tous les sites offshores israéliens au large de la méditerranée, avant de rendre les images publiques.

« C’est à ce moment-là que Hochstein m’a téléphoné m’informant qu’ils (les Israéliens) ont accepté de céder le champ de Qana ainsi que les revendications du gouvernement libanais, mais que tout retard dans l’annonce est du au besoin du gouvernement israélien de véhiculer ce qui s’est passé au public israélien », assure M. Abbas.

Il a révélé que le message de sayed Nasrallah a été évoqué lors de la visite du président américain Joe Biden en « Israël » en juin 2022, et que les Israéliens ont dépêché un autre médiateur que Hochstein ne connaissait pas pour faciliter l’accomplissement de la transaction le plus vite possible et éviter la guerre.

Le général de division Ibrahim a également révélé que le dossier de démarcation avait été activé en 2017 via la démarcation terrestre. Il a indiqué qu’en 2019, des incitations financières américaines avaient été offertes par une grande référence politique du pays à l’époque, qui comprenait un montant de 500 millions de dollars pour chacun des six points terrestres en suspens.