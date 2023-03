Une note de l’hebdomadaire anglais Sunday Times publiée ce dimanche 26 mars indique que l’armée ukrainienne perd jusqu’à 200 de ses combattants quotidiennement dans la bataille d’Artemovsk (Bakhmout) avec les forces russes.

Selon l’hebdomadaire anglais, neuf mois après le début de la bataille de Bakhmout, la ville a été presque entièrement rasée et 90% de sa population d’avant-guerre de 70 000 personnes a fui. Mais les forces ukrainiennes s’accrochent toujours, malgré la perte d’environ 100 à 200 soldats par jour.

Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité des positions militaires près de la ville pour décerner les honneurs aux soldats ukrainiens. Il a précédemment déclaré que renoncer à Bakhmout laisserait une « voie ouverte » au président Poutine pour s’emparer du reste.

Les responsables ukrainiens ont reconnu à plusieurs reprises que la situation de l’armée était chaotique. Par ailleurs, le président Zelensky a souligné que la situation dans l’est de l’Ukraine est « difficile » et « douloureuse ».

« La situation à l’Est est très dure et difficile – c’est très douloureux. Nous devons détruire la puissance militaire de l’ennemi et nous pouvons le faire », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « Bilohorivka et Marynka, Avidka et Bakhmout sont les endroits où notre avenir se décide, et où la bataille se déroule pour tous les Ukrainiens. »

La situation à l’est de l’Ukraine inquiète les autorités ukrainiennes. Yevgeny Prigozhin, le directeur et fondateur du groupe militaire russe Wagner, a récemment annoncé que l’est de Bakhmout était contrôlé par les forces russes.

Source: Press TV