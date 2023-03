La Fondation Muhjat al-Quds pour les martyrs, les prisonniers et les blessés palestiniens a fait état, le mercredi 29 mars, de la détérioration soudaine de la santé du prisonnier cheikh Khader Adnan, un dirigeant du Jihad islamique. Adnane poursuit sa grève de la faim ouverte pour le 53e jour consécutif, en protestation à sa détention arbitraire.

L’administration pénitentiaire de l’occupation l’a transféré à l’hôpital Kaplan, mais cheikh Adnan a refusé de subir des examens ou de recevoir un traitement. Il a alors été renvoyé vers la clinique de la prison de Ramla.

Khader Adnan a déclaré dans un message, cité par « Muhjat al-Quds », que son état de santé s’est gravement détérioré, car il souffre d’une vision floue et de spasmes dans les mains, s’évanouissant plus d’une fois, en plus de vomissements permanents et d’insomnie. Il est incapable de bouger et affecté par des crises de vertiges.

Le gréviste a également expliqué que l’administration pénitentiaire de l’occupation l’avait transféré mardi à l’hôpital « Kaplan » dans les territoires occupés. Il a refusé d’effectuer des examens médicaux ou des analyses ou de recevoir des soins ou des soutiens. Le médecin de l’hôpital l’a informé qu’il risque d’être affecté par un accident vasculaire cérébral et mourir à tout moment.

Pour sa part, la Fondation Muhjat al-Quds a tenu l’occupation israélienne pleinement responsable de la vie du prisonnier, Khader Adnan, en raison de sa tergiversation à répondre à ses justes demandes de mettre fin à sa détention arbitraire et de lui libérer.

Elle a également appelé toutes les institutions travaillant dans le domaine des droits de l’homme, notamment le Comité international de la Croix-Rouge et le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à intensifier leurs efforts pour lui sauver la vie et à exercer des pressions sur l’autorité d’occupation afin qu’il recouvre sa liberté, avant qu’il ne soit trop tard.

Il y a quelques jours, le club des prisonniers palestiniens a tenu l’administration pénitentiaire d’occupation pleinement responsable de la vie du prisonnier, Khader Adnan (44 ans), qui a commencé à vomir du sang et souffrir de douleurs intenses dans tout le corps, en plus de difficultés à parler et à se concentrer ».

Il convient de noter que depuis plus de 50 jours, l’administration pénitentiaire refuse de lui fournir des vêtements. Il porte toujours les mêmes vêtements et il ne s’est pas douché depuis son arrestation.

Rappelons que le prisonnier Adnan a été arrêté 12 fois et il a passé au total environ huit ans dans les centres de détention de l’occupation, dont la plupart étaient en détention administrative. Au cours de ces années, il a observé cinq grèves de la faim, dont quatre refusant sa détention administrative.

Adnan est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques économiques. Il est marié et père de neuf fils et filles, dont le plus jeune a un an et demi.