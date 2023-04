Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan et son homologue iranien, Hussein Amir Abdellahian, se rencontreront à Pékin, après-demain, jeudi, afin d’activer le contenu de l’accord de reprise des relations entre les deux pays.

Les médias iraniens et saoudiens ont révélé que le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan et son homologue iranien, Hussein Amir Abdullahian, se rencontreront à Pékin, après-demain, jeudi.

Les médias ont indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à « activer le contenu de l’accord de reprise des relations annoncé le mois dernier, d’organiser l’échange des ambassadeurs des deux pays et de rouvrir les consulats ».

Les médias ont expliqué que « la réunion de Pékin a été précédée de 3 contacts entre le ministre saoudien des Affaires étrangères et son homologue iranien, qui comprenaient les prochaines étapes de mise en œuvre de l’accord, les procédures de réouverture des missions et l’activation des accords précédents ».

Et de souligner que le choix de la Chine comme lieu de la rencontre entre le ministre saoudien des Affaires étrangères et son homologue iranien « est une traduction du rôle positif de Pékin dans la conclusion de l’accord et la facilitation de la communication entre les deux pays ».

L’Arabie saoudite et l’Iran ont convenu, sous l’égide de la Chine, de reprendre leurs relations diplomatiques, rompues il y a 7 ans. Les deux pays et la Chine ont annoncé, dans un communiqué conjoint, le 10 mars dernier, que l’accord serait mis en œuvre dans les 60 jours.

Les ministres saoudien et iranien se sont entretenus par téléphone il y a deux jours et ont convenu de « tenir une réunion bilatérale entre eux pendant le mois de Ramadan en cours », selon les informations officielles.

Il y a une semaine, le président chinois Xi Jinping, lors d’un appel au prince héritier saoudien Mohammed ben Salman, a exprimé la volonté de son pays de continuer à soutenir le dialogue saoudo-iranien.

Pour sa part, le prince héritier saoudien a exprimé l’appréciation du Royaume pour l’initiative chinoise visant à soutenir les efforts visant à développer des relations de bon voisinage entre le Royaume et la République islamique d’Iran.

À son tour, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé, plus tôt, que « le gouvernement a prouvé sa volonté d’utiliser les opportunités et les capacités régionales afin de promouvoir une paix et une stabilité globales grâce à l’accord avec l’Arabie saoudite ».

Source: Médias