Les médias israéliens ont rapporté, ce soir, mercredi, que « les sirènes d’alerte ont retenti dans les colonies entourant la bande de Gaza ».

Selon la radio de l’armée d’occupation israélienne, deux roquettes ont été tirées depuis Gaza vers les colonies entourant la bande, en particulier sur le conseil régional d’Eshkol.

Les médias israéliens ont déclaré que les roquettes avaient été tirées lors d’une visite du chef d’état-major Herzi Halevi dans les colonies aux environs de la frontière.

Simultanément, le correspondant de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté que « des actes de protestation ont commencé en faisant exploser des bombes assourdissantes à l’est de Khan Yunis et à l’est de la ville de Gaza, en soutien à alQods occupée ».

Des images se sont répandues d’une marche de protestation dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, en soutien à la mosquée Al-Aqsa et à ceux qui y sont stationnés.

Plus tôt, les factions de la résistance palestinienne ont affirmé que « l’assaut continu contre Al-Aqsa, les incursions des sionistes et l’attaque contre les jeunes bénévoles qui gardent la mosquée alAqsa est une agression sioniste dangereuse qui nécessite un soulèvement populaire global risquant d’enflammer la terre. »

Cela survient à un moment où les médias israéliens ont rapporté que la résistance à Gaza « a prouvé une fois de plus qu’elle est la protectrice des lieux saints, ce qu’elle a démontré il y a deux ans dans l’opération Saif al-Qods ».

De son côté, le leader du mouvement le Jihad islamique, Ahmed Al-Mudallal, a affirmé « que le conflit est ouvert avec l’occupation, et que la résistance ne peut rester les bras croisés face à la persistance dans les attaques ».

Il est à noter que les colons se préparent, depuis mercredi matin, à prendre d’assaut Al-Aqsa afin de tenter d’organiser des sacrifices lors de la soi-disant Pâque juive, tandis que les factions de la résistance palestinienne ont mis en garde contre cette incursion, et ont tenu le gouvernement d’occupation responsable de ses répercussions.

Source: Médias