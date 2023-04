Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a déclaré, le 7 avril, lors de son troisième discours prononcé chaque vendredi à l’occasion du mois de Ramadan que : « Compte tenu des événements qui ont eu lieu hier et à l’aube d’aujourd’hui dans le sud du Liban et leur lien avec ce qui s’est passé à AlQuds, en Cisjordanie et en Syrie, car ils tournent autour d’une même cause, je laisserai la discussion en détail sur ces développements jusqu’à vendredi prochain, date de la célébration de la Journée mondiale d’AlQuds ».

Le numéro un du Hezbollah a appelé à « la plus large participation à la commémoration de la Journée mondiale le d’AlQuds, qui fait partie de la confrontation menée par le peuple palestinien et les peuples de notre région pour défendre AlQuds et la mosquée d’AlAqsa ».

Vivre ensemble au Liban

Ailleurs dans son discours, Sayed Nasrallah a abordé plusieurs questions locales qui ont pris une dimension confessionnelle, notamment le report du passage à l’heure d’été d’un mois qui a été annulé.

« Il y a des Libanais qui se sont insultés sur les réseaux sociaux de manière dure et violente, et tous les tabous concernant la question religieuse sont tombés. Cela est regrettable et faux et ne doit pas être répété ».

Sayed s’est en outre interrogé: « Pourquoi, lorsqu’un désaccord survient, allons-nous vers l’extrême ? Cette question est adressée à tout le monde, même aux forces politiques ».

Et d’ajouter : « Les gens doivent vivre ensemble, car ce petit pays ne supporte pas de fédéralisme ni de division, et l’expérience historique le prouve ».

« Il n’est pas permis, quelle que soit notre colère, d’écrire des mots inappropriés. Nous devons contenir notre colère à l’égard de notre peuple dans la patrie, et c’est ainsi que les patries sont bâties ».

Source: AlManar