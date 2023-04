AlQuds et la mosquée d’AlAqsa ne sont pas seules. « L’équation est désormais claire les évènements à AlAqsa veulent dire que la riposte viendra du Liban et de Gaza », c’est ce qu’ont estimé les médias israéliens.

Le site israélien Walla a ainsi dit : « nous découvrirons, dans les prochains jours, si la réponse de l’armée israélienne qui n’a pas été forte, affectera l’équation de l’axe (de la résistance) Iran-Hezbollah-Hamas ».

Dans ce contexte, le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Herzi Halevi, procédera prochainement à une évaluation de la situation sécuritaire concernant le Liban et la bande de Gaza, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Halevi faisait référence à l’agression israélienne contre le sud du Liban et la bande de Gaza, après des tirs de dizaines de roquettes depuis le Liban vers les colonies israéliennes à Al-Jalil (nord de la Palestine occupée), et ce en soutien à la mosquée d’AlAqsa.

Bombardements israéliens

Un porte-parole de l’armée d’occupation a dit que « Tsahal a largué 50 tonnes de bombes sur Gaza et ciblé plus de 10 positions du Hamas dans la bande de Gaza et sur le Liban ».

Des sources palestiniennes ont rapporté que les avions de combat de l’occupation ont visé avec 3 missiles des terres agricoles à l’est du quartier d’Al-Zaytoun, et ont également lancé un raid sur la ville de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza.

Les bombardement israéliens ont aussi visé des sites au centre de la ville de Gaza.

Pictures: the lsraeli aggression on Gaza Strip tonight, April 7. pic.twitter.com/pT88FBYARk — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Cependant, notre correspondant au sud du Liban a affirmé que les avions d’occupation ont visé des terrains agricoles et non pas des sites militaires.

٣ قذائف مدفعية اسرائيلية استهدفت اهداف في منطقة صور pic.twitter.com/ma2fj2XB0q — السيّد باسل (@lsayed_basel2) April 7, 2023

Il a fait état de dégâts matériels dans les zones agricoles de la localité de Qlayleh, proche de la ville de Tyr, au sud du Liban.

Des dizaines de roquettes s’abattent sur les colonies

Entre-temps, la résistance palestinienne a riposté à l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Alon Ben David, journaliste israélien et analyste militaire pour le Canal 10, a affirmé que plus de 44 roquettes en provenance de Gaza ont été tirées depuis jeudi soir sur les colonies proches de Gaza.

La résistance palestinienne a également lancé, ce vendredi matin, des salves de roquettes contre « Israël », sans que le Dôme de Fer ne réussisse à les intercepter.

Les sirènes ont de nouveau retenti dans les colonies de Sderot et Efim, proches de la bande de Gaza.

La radio de l’armée d’occupation a rapporté que vers 06h 40 (heure d’AlQuds) 27 roquettes ont été lancées depuis Gaza. 20 d’entre elles se sont abattues dans la colonie de Sderot et les 7 autres dans la colonie d’Alumim.

Les médias israéliens ont indiqué qu’une de ces roquettes a endommagé une maison dans la colonie de Sderot, faisant état d’un blessé.

Le trafic aérien détourné

Parallèlement suite à cette escalade, le trafic aérien a été détourné de l’aéroport Ben Gourion vers des trajectoire de vol au nord, ont affirmé les médias israéliens.

Dégâts dans un hôpital pour enfants à Gaza

Hôpital Al-Durra pour enfants à Gaza

De son côté, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a dénoncé les agressions israéliennes, qui ont causé des dégâts dans l’hôpital Al-Durra pour enfants, à l’est de Gaza.

Le ministère a déclaré que « le bombardement israélien a provoqué un état de confusion et de panique parmi le personnel médical, les patients et leurs accompagnants », soulignant que « ce pilonnage est une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Convention de Genève, qui prévoit la protection des sites médicaux ».

Calme prudent à AlAqsa et des slogans en faveur de la résistance

En protestation à cette escalade, les Palestiniens dans la ville d’AlQuds occupée ont organisé des veillées dans les cours de la mosquée AlAqsa, dénonçant l’agression israélienne contre Gaza et le Liban, et scandant des slogans en soutien à la résistance.

Ce vendredi matin, les fidèles ont effectué la prière de l’aube dans la mosquée AlAqsa, malgré le déploiement massif des forces d’occupation.

40,000 Palestinians prayed at Al-Aqsa this night. pic.twitter.com/14fdA6LBlG — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) April 6, 2023

Les fidèles dans la salle de prière al-Qibli à AlAqsa ont scandé des slogans saluant la résistance palestinienne : « Avec notre âme et notre sang, nous nous sacrifierons pour toi ô Al-Aqsa » et « Salutations aux brigades Ezzeddine AlQassam. »

Le correspondant d’Al-Mayadeen a fait état « d’un calme prudent dans la mosquée AlAqsa. Les préparatifs sont en cours pour les prières du vendredi ».

La chambre commune des factions de la résistance palestinienne a publié, jeudi soir, un communiqué dans laquelle elle a exprimé sa volonté de riposter à toute agression israélienne contre Gaza. Les brigades d’AlQuds ont également publié une vidéo affirmant que la mosquée d’AlAqsa constitue une ligne rouge.

Rappelons que la frontière entre le Liban et la Palestine occupée a connu, le jeudi 6 avril une escalade militaire sans précédent depuis 2006.

Des dizaines de roquettes tirées depuis le Liban et Gaza ont frappé les colonies israéliennes du nord de la Palestine occupée ainsi que celles proches de Gaza.