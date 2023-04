La frontière entre le Liban et la Palestine occupée a connu une escalade militaire sans précédent depuis 2006, selon l’estimation des médias israéliens.

Vers 14h, heure de Beyrouth/al-Qods occupée, des dizaines de roquettes tirées depuis le Liban ont frappé les colonies israéliennes au nord de la Palestine occupée. Dont e colonie Shlomi. Selon la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, la provenance des tirs est le camp de réfugiés palestiniens Rachidiyeh proche de la ville de Tyr au sud du Liban.

Il a été question au début d’une centaine de roquettes tirées en l’espace de 10 minutes, selon certains médias israéliens qui ont adopté un ton alarmiste.

Par la suite, l’armée israélienne a précisé que ce sont 30 roquettes qui ont été tirés et pendant une demi heure.

La plupart d’entre eux sont des Katiouchas et des Grads, ont indiqué les médias.

Il est aussi question de 3 colons israéliens blessés, a indiqué l’Etoile rouge israélienne.

Les dégâts selon les vidéos postées sur les réseaux sociaux sont importants : Un commerce saccagé, des incendies se sont déclarés dans les terres agricoles, une voiture frappé de plein fouet…

Les sirènes d’alarme ont retenti 37 fois dans la Galilée occidentale (al-Jalil du nord) ont précisé les médias israéliens. La chaine de télévision israélienne Channel 13 a pour sa part, indiqué que le système anti missile Dôme d’acier a intercepté 25 roquettes tandis que deux sont tombées dans des zones ouvertes.

L’accès aux abris de toutes les colonies a été ouvert. L’Autorité israélienne des aéroports et des passages a fermé l’espace aérien entre Haïfa et la frontière avec le Liban.

L’évaluation de l’armée israélienne a également conclu que ce sont des éléments palestiniens qui ont tiré les roquettes. Elle estime aussi que les tirs de roquettes sont une riposte à ce qui se passe dans la mosquée d’al-Aqsa, selon le Haaretz.

Des factions saluent

Les tirs ont été salués par le Jihad islamique et le Hamas qui ont insisté sur la nécessité d’unir tous les fronts pour soutenir la mosquée d’al-Aqsa. Mais le Fatah a pour sa part tenu a souligner que les factions de la résistance n’avaient rien a voir avec eux.

Amertume chez les observateurs israéliens

Dans les médias israéliens, les réactions des hommes politiques et des chroniqueurs et analystes reflètent une grande amertume.

« Pour ne pas oublier les 40 roquettes qui ont été tirées en mois de 24 heures sur le nord et sur le sud le jour de la Paque juive », a déploré Amir Bokhbout, un correspondant militaire. En allusion aux roquettes tirés depuis la Bande de Gaza et el Liban.

« Cette rencontre entre ce courage qui va en crescendo des ennemis d’Israël sur fond de leu crise interne et la réponse israélienne qui insiste a mettre au clair que la dissuasion et les capacités israéliennes sont les mêmes est l’illustration de la dégradation de la situation », a souligné Mikhail Milestein l’ex-officier des renseignements militaires israéliens.

« L’équation est désormais claire les évènements a al-Aqsa veulent dire que la riposte viendra du Liban et de Gaza », a analysé pour sa part le site Wallah. 25 roquettes avaient été tirées ces deux derniers jours, dans l’enveloppe de Gaza, en riposte aux incursions brutales contre la mosquée d’al-Aqsa et les fidèles palestiniens.

« L’érosion de la dissuasion israélienne et de l’impuissance qui transparait de notre gouvernement a poussé notre ennemi à une action concertée et coordonnée », a dit Avigdor Lieberman, le chef du parti Israel beitenou.

« Il semble que nous soyons devant une coordination entière entre l’Iran, le Hamas et le Hezbollah et d’autres organisations », a-t-il ajouté en allusion sans doute à la visite au Liban du chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh qui est arrivé ce jeudi 9 avril.

La riposte de roquettes est coordonnée entre le Hezbollah, le Hamas et le Jihad, a cru deviner la chaine Channel 12.

Depuis 17H30, le chef de l’état-major israélien et le chef du Shin Beth sont en réunion pour décider de la riposte. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les a rejoints.

Source: Divers