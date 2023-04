Le journaliste américain Seymour Hersch, auteur d’une enquête sur l’implication des USA dans le sabotage des Nord Stream, fait des révélations sur la corruption en Ukraine.

En 2022, le Président Zelensky et des membres de son entourage ont détourné au moins 400 millions de dollars que les États-Unis allouaient à l’achat de carburant pour Kiev, d’après des analystes de la CIA cité par le journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer.

« D’après des analystes de la CIA, le montant des fonds détournés en 2022 s’élève à 400 millions de dollars; un autre expert a comparé le niveau de corruption à Kiev comme se rapprochant de celui de la guerre en Afghanistan, ‘bien qu’aucun rapport d’audit professionnel ne sorte de l’Ukraine’ », indique Seymour Hersch dans un article publié sur la plateforme Substack.

Selon lui, un responsable des services secrets américains lui a déclaré: « M.Zelensky a acheté du carburant diesel aux Russes à prix réduit […]. Et qui paie le gaz et le pétrole? Nous! ».

Corruption en Ukraine

Selon le journaliste, la corruption en Ukraine est impressionnante. D’après ses informateurs, « de nombreux ministères ukrainiens ont littéralement ‘rivalisé’ pour créer des sociétés écrans afin de conclure des contrats de ventes d’armes et de munitions avec des marchands privés du monde entier, qui versent tous des rétrocommissions ».

En janvier dernier, le directeur de la CIA, William Burns, a remis au Président Zelensky une liste de 35 fonctionnaires et généraux ukrainiens corrompus qui avaient été identifiés par son agence, note M.Hersh.

Une semaine et demie plus tard, M.Zelensky a licencié les dix plus « vantards » d’entre eux qui n’avaient pas hésité à rouler dans leurs nouvelles Mercedes.

La Commission européenne avait fixé plusieurs conditions pour que l’Ukraine obtienne le statut de candidat membre de l’UE, parmi lesquelles le renforcement de la lutte contre la corruption.

Selon Iryna Herachtchenko, députée à la Rada (parlement ukrainien), l’impunité et la corruption en Ukraine ont été causées par la censure politique.

Source: Avec Sputnik