Les forces d’occupation israéliennes ont attaqué brutalement et sans aucune raison justifiée un certain nombre de citoyens chrétiens, les empêchant d’atteindre l’église de Saint-Sépulcre et la vieille ville d’alQods, pour célébrer le samedi saint, qui précède Pâques.

Des sources locales ont rapporté que la police d’occupation a renforcé ses mesures de surveillance aux portes de la vieille ville et a empêché les chrétiens d’entrer, sauf en petit nombre.

Il y a quelques jours les autorités d’occupation israéliennes ont décidé, d’imposer des restrictions strictes aux célébrations chrétiennes dans la ville occupée d’alQods le samedi saint, en installant des points de contrôle militaires dans la vieille ville et à proximité de l’église du Saint-Sépulcre, et en réduisant le nombre de chrétiens qui ont droit à entrer à l’église.

Pour la deuxième année, les forces d’occupation ont informé les responsables chargées de l’église de Saint-Sépulcre qu’elles restreindraient l’accès à l’église et ont réduit le nombre de participants à 1 800 personnes, y compris le clergé.

Cela s’ajoute aux incursions répétées des forces d’occupation dans la mosquée Al-Aqsa, pour empêcher les fidèles d’effectuer leurs prières et leur ieetiqaf dans la mosquée, pendant le mois sacré du Ramadan.

