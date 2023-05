Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que ce que fait l’Algérie envers la Syrie part du principe qu’il s’agit d’un membre fondateur de la Ligue arabe et que « ce pays frère ne saurait être privé de ses droits », soutenant que la position de l’Algérie à l’égard de la Syrie « n’a jamais changé ».

Lors d’une rencontre avec les représentants de la presse nationale, M.Tebboune a renchéri « isoler la Syrie ou non ne veut pas dire la priver de ses droits ».

Il a en outre fait état « d’un ordre mondial qui s’impose au faible avant le puissant », souhaitant voir un « changement de la vision arabe » et le resserrement du rang arabe pour devenir une puissance. « Nous devrions être les premiers à croire en notre force », a insisté le président algérien.

Après avoir affirmé que la position de l’Algérie à l’égard de la Syrie « n’a jamais changé », le Président Tebboune a rappelé l’aide apportée par l’Algérie à ce pays frère suite au séisme dévastateur qui l’a frappé en février dernier, soulignant que cette aide était « un don du cœur dénué de tout calcul politique ».

Il a noté, à cet égard, que les positions de l’Algérie et toutes ses initiatives reposaient exclusivement sur le principe de solidarité et d’entraide arabe loin des calculs politiques et des intérêts étroits.

