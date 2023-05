La députée du Minnesota, Betty McCollum, a présenté le vendredi 5 mai une législation qui, si elle sera adoptée, interdirait au gouvernement israélien d’utiliser des fonds américains pour opprimer les Palestiniens à l’est d’AlQuds et en Cisjordanie occupées.

La législation fait suite à cinq mois de violences commises par l’armée d’occupation israélienne et les colons israéliens, qui ont coûté la vie à plus de 100 Palestiniens.

Par contre, une douzaine d’Israéliens, dont des soldats et des colons, ont été tués dans des opérations anti-occupation.

700 enfants palestiniens sont détenus chaque année par les forces d’occupation israéliennes, selon Betty McCollum.

McCollum a déclaré que la législation « interdit au gouvernement israélien d’utiliser l’argent des contribuables américains en Cisjordanie occupée pour la détention militaire, les abus ou les mauvais traitements d’enfants palestiniens détenus par l’armée israélienne ; la saisie et la destruction de biens et de maisons palestiniens en violation du droit international humanitaire ».

La loi interdirait également que les fonds américains soient utilisés pour « aider ou soutenir » l’annexion unilatérale de terres palestiniennes en violation du droit international humanitaire.

« Pas un dollar de l’aide américaine ne devrait être utilisé pour commettre des violations des droits de l’homme, démolir les maisons des familles ou annexer de manière permanente des terres palestiniennes », a déclaré la députée McCollum dans une déclaration au site Arab News.

« Les États-Unis fournissent chaque année des milliards d’aide au gouvernement israélien – et ces dollars devraient servir à la sécurité d’Israël, et non à des actions qui violent le droit international et causent des dommages. La paix ne peut être atteinte que lorsque les droits humains de chacun soient respectés, et le Congrès est responsable de ne pas ignorer les mauvais traitements bien documentés des enfants et des familles palestiniens vivant sous occupation militaire israélienne ».

McCollum a reçu le soutien de 16 collègues du Congrès et de 75 organisations arabes, juives et chrétiennes.

« Le soutien augmente rapidement pour le peuple palestinien, qui mérite la justice, l’égalité, les droits de l’homme et le droit à l’autodétermination », a déclaré McCollum.

« Des groupes éminents de la société civile, ainsi que des organisations chrétiennes, juives et musulmanes, ont signé pour soutenir ce projet de loi – parce que nous sommes tous d’accord sur le fait qu’aucun enfant palestinien et aucun enfant juif ne devrait aller se coucher la nuit par crainte de la violence en cours », a-t-elle ajouté.

L’importance des co-sponsors de la législation est qu’elle comprend de nombreux membres traditionnels du Congrès, dont entre autres: les représentant Don Beyer, Ayanna Pressley, Donald Payne Jr. , Bonnie Watson Coleman, Raul Grijalva, Jamaal Bowman, Mark Pocan, Cori Bush, Pramila Jayapal, Jesus « Chuy » Garcia, . Alexandria Ocasio-Cortez, Barbara Lee, Rep. Summer Lee et Dwight Evans.

Le projet de loi est également coparrainé par le seul Palestinien au Congrès, la représentante Rashida Tlaib, et la collègue de McCollum au Minnesota, la représentante Ilhan Omar qui est musulmane.