L’armée russe a revendiqué samedi des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, alors que le chef de Wagner a annoncé vouloir retirer sa force paramilitaire de cette ville et la livrer à l’unité de Ramazan Kadyrov Akhmat. Epicentre des combats depuis des mois, les forces de Moscou y ont lentement progressé jusqu’à en contrôler la majeure partie.

« Les unités d’assaut de Wagner ont progressé avec succès, capturant deux blocs à la périphérie nord et sud de la ville », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, faisant état des « combats les plus violents » du front.

Le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par l’homme d’affaires Evguéni Prigojine, est en première ligne dans cette bataille, épaulé par l’artillerie et les parachutistes de l’armée.

Selon son chef, Evgueni Prigojine, « sur les 45 kilomètres carrés de Bakhmout , seuls 2,52 restent sous le contrôle de l’ennemi ».

Dernières évolutions : de graves affrontements se déroulent derrière le bloc d’immeubles de grande hauteur qui constituent la dernière puissante zone fortifiée des forces armées ukrainiennes à Bakhmout.

Selon des médias ruses, la lutte pour ces immeubles devrait en effet mettre un terme à la libération de la ville.

Les Ukrainiens auraient miné les bâtiments en préparation à leur retrait.

Selon le ministère russe, les troupes ukrainiennes « battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville afin de ralentir l’avancée » des forces russes.

« Les troupes aéroportées (russes) retiennent l’ennemi sur les flancs et soutiennent les actions des groupes d’assaut dans la prise de la ville », a-t-il ajouté.

Vendredi 5 mai, la Russie avait affirmé pousser dans l’ouest de Bakhmout pour s’emparer de la dernière partie de cette ville, en grande partie détruite, encore sous le contrôle de l’armée ukrainienne.

La veille, elle avait affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d’y entrer, laissant entendre que cette ville, où se déroule depuis l’été dernier la bataille la plus sanglante depuis le déclenchement de la guerre, était sur le point de tomber.

L’organisation américaine Institute for the Study of War a pour sa part, confirmé que les forces russes ont progressé dans l’ouest de Bakhmout. Tout en faisant remarquer que Moscou semble désormais « accorder moins d’importance» à ce front « pour se préparer à une contre-offensive ukrainienne », plaçant le groupe Wagner dans « une position potentiellement délicate ».

(La Défense russe a montré le travail d’un char russe T-80 près de la ville de Bakhmout).

Démenti de Kiev

Pour sa part, Kiev a démenti les affirmations russes, assurant continuer à ravitailler les soldats ukrainiens dans Bakhmout et à infliger des « pertes folles » aux Russes.

Samedi, elle a allégué avoir abattu un missile russe hypersonique au-dessus de Kiev à l’aide de systèmes de défense américain Patriot, récemment acquis. Il s’agissait d’un missile Kh-47 Kinzhal lancé par un MiG-31K depuis la Russie le 4 mai, explique l’armée ukrainienne. Dans la nuit de vendredi à samedi, elle a avancé que « huit drones russes de fabrication iranienne ont par ailleurs été détruits ».

Retrait de Wagner

Les avancées de Wagner à Bakhmout sont intervenues au lendemain de la menace brandie par son chef, de retirer le 10 mai prochain ses hommes de cette ville, après s’être plaint que l’état-major de l’armée russe ne leur fournit pas de munitions.

Interrogé par la presse sur ces tensions, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu avoir « vu les déclarations » du chef de Wagner mais a refusé de les commenter.

De son côté, le ministère de la défense russe a évoqué laconiquement les « offensives » des hommes de Wagner à Bakhmout, « appuyés » par « les unités aéroportées » de l’armée régulière.

Ce samedi, le site Intel Slava a rapporté que Prigojine a demandé à demandé à Moscou de remettre les positions de Wagner à l’unité tchétchène de Ramazan Kadyrov « Akhmat ».

« Je contacte déjà ses représentants pour commencer à transférer des positions immédiatement, de sorte que le 10 mai, à 00h00, exactement au moment où, selon nos calculs, nous épuiserons complètement notre potentiel de combat, nos camarades prendront nos places et continueront l’assaut sur le village de Bakhmout », a écrit le chef du Wagner PMC.

