Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a nommé lundi un général des Gardiens de la Révolution nouveau secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, remplaçant Ali Shamkhani, longtemps à ce poste et qui a contribué au rapprochement avec les pays arabes du Golfe.

« Ali Akbar Ahmadian a été nommé secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale par décret du président », a annoncé le site internet de la présidence.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale est chargé de définir les politiques de défense et de sécurité du pays, et de défendre ses intérêts nationaux. Ses décisions doivent être avalisées par le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

M. Ahmadian, qui a fait ses études à l’Université de la défense nationale, était jusqu’à présent responsable du centre stratégique du puissant corps des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique, selon la même source.

Il était également membre du Conseil de discernement, une assemblée chargée de conseiller le guide suprême.

Le général Ahmadian a lui aussi été commandant de la marine des Gardiens et son chef d’état-major interarmées, selon le site de la présidence.

Originaire de la province de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, il était un compagnon de l’ex-chef de la force al-Qods, le commandant martyr Qassem Soleimani, et faisait partie de sa division 41-Thar Allah pendant la guerre Irak-Iran (1980-1988)

En plus d’avoir obtenu un doctorat en médecine dentaire, Ahmadian a obtenu un doctorat en gestion stratégique de l’Université suprême de la défense nationale. Selon le site iranien arabophone al-Alam, il est connu comme l’un des personnalités les plus averties du pays en matière de sécurité nationale, il possède également une connaissance stratégique des enjeux politiques, économiques et sociaux du pays.

Quant à Ali Shamkhani, 67 ans, il a occupé pendant dix ans le poste de secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale et joué un rôle clé dans le récent rapprochement historique entre l’Iran et l’Arabie saoudite, selon l’AFP.

Ali Shamkhani, issu de la minorité arabe et qui a également été commandant du corps des Gardiens de la Révolution, avait aussi contribué à l’apaisement de tensions avec certains pays du Golfe.

Il avait été nommé en septembre 2013 à la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale, remplaçant l’ultra-conservateur Saïd Jalili.

