Washington n’enverra plus d’informations à Moscou sur le statut et la localisation de ses armes stratégiques relevant du Traité New START à partir du 1er juin, a déclaré le département d’État américain.

« À partir du 1er juin, les États-Unis renoncent à informer la Russie, comme c’était prévu par le Traité, y compris de fournir des données mises à jour sur le statut et la localisation des armes comme les missiles et les installations de tir », a indiqué le département.

Les autorités américaines annulent les visas accordés aux spécialistes russes pour mener des missions d’inspection et cessent d’étudier les demandes de délivrance de nouveaux visas.

Washington arrête également d’envoyer à Moscou des données télémétriques sur les tirs de missiles balistiques intercontinentaux et les missiles balistiques se trouvant à bord de sous-marins.

Le Traité New START suspendu

En février, Vladimir Poutine avait signé la loi sur la suspension par Moscou de sa participation au traité.

Selon le Président russe, ce document ne porte que sur les arsenaux nucléaires de Moscou et de Washington, alors que d’autres pays membres de l’Otan, comme la France ou le Royaume-Uni, disposent aussi d’armes nucléaires.

Signé en 2010, le traité New START était le dernier accord bilatéral du genre Moscou et Washington.

En août 2022, la Russie avait annoncé suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre de l’accord, en réponse aux entraves aux inspections russes aux États-Unis.

Source: Avec Sputnik