Le Hezbollah a dénoncé l’inclusion de ses membres dans les enquêtes en cours concernant le meurtre d’un soldat irlandais de la Force intérimaire des Nations Unies dans le sud du Liban, selon ce que « le responsable des relations avec les médias du parti, Mohammad Afif, a déclaré à Al-Mayadeen Net, suite à des allégations de la part d’une source judiciaire libanaise accusant ses membres d’être responsables de l’incident, coïncidant avec la publication de l’acte d’accusation.

Hier jeudi, une source judiciaire libanaise a indiqué à l’Agence France-Presse que cinq membres du Hezbollah, dont un a été arrêté, avaient été inculpés de meurtre avec préméditation dans l’attentat qui a tué le soldat irlandais Sean Rooney (23 ans), et blessé trois de ses camarades , le 14 décembre. En décembre dernier, après avoir tiré sur leur voiture blindée alors qu’elle traversait la région d’Al-Aqabiya, dans le sud du pays.

L’acte d’accusation, émis par le premier juge d’instruction militaire, Fadi Sawan, accuse Mahmoud Ayad et quatre autres personnes arrêtées d’avoir « formé un groupe et mené à bien un projet crimine » sans mentionné le Hezbollah.

Afif a refusé de commenter l’acte d’accusation, » qui a son contexte légal et judiciaire, que nous suivons ».

Quant aux fuites de la source judiciaire, Afif s’étonne que « le nom du Hezbollah soit impliqué dans une affaire que l’acte d’accusation ne mentionne pas, ajoutant « nous avons déjà dit que l’incident était involontaire et non intentionnel, et c’est un accident entre le peuple et la FINUL, et nous n’y étions pas du tout partie. »

Afif a confirmé que le Hezbollah est intervenu à l’époque « pour réduire la tension, et nous avons pris des contacts avec la FINUL et l’armée, et nous avons renforcé la bonne volonté grâce à la coopération entre le peuple et la justice militaire, ce qui a conduit à l’extradition d’une personne ».

Il a réaffirmé que « le Hezbollah n’a rien à voir avec l’affaire », soulignant » qu’il aurait mieux valu que la source judiciaire se contente de l’acte d’accusation ».

Le responsable des relations avec les médias a conclu sa déclaration à Al-Mayadeen Net en disant que les déclarations qui lui sont attribuées selon lesquelles les accusés ne sont pas du Hezbollah « ne sont pas vraies, et je n’ai jamais fait une telle déclaration, et je n’ai aucun commentaire à faire à ce sujet ».

Après l’incident, qui s’est produit en décembre dernier, le responsable de l’Unité de coordination et de liaison du Hezbollah, Wafiq Safa, a demandé que « le Hezbollah ne soit pas impliqué dans le meurtre d’un membre de la FINUL au Sud-Liban ».

Safa avait appelé à l’époque, dans sa déclaration à Reuters, à « autoriser les services de sécurité à enquêter sur l’incident involontaire survenu entre les habitants et les membres de la FINUL ».

Lorsque l’incident s’est produit, la FINUL a annoncé la mort d’un de ses membres et des blessés dans un accident survenu dans le sud du pays, notant « qu’elle coordonnait avec l’armée libanaise et avait ouvert une enquête afin de déterminer exactement ce qui s’est passé dans la ville d’Al-Aqibiya. »

Le correspondant d’Al-Mayadeen à Beyrouth a rapporté, à l’époque, « qu’un véhicule de la FINUL avait été impliqué dans un accident de la circulation la nuit dans la ville d’Al-Aqibiya, près de Saida, après que les habitants de la ville eurent protesté contre la patrouille qui empruntait un autre itinéraire que son itinéraire habituel. »

Il a ajouté : « L’accident a entraîné le renversement du véhicule et la blessure de 4 membres de la FINUL, qui ont ensuite été transférés à l’hôpital Hammoud de Saida », soulignant que « les forces de la FINUL ont tiré en l’air en réponse à la protestation du peuple ».

À l’époque, les Forces de défense irlandaises avaient annoncé, dans un communiqué, « qu’un soldat irlandais de la mission de maintien de la paix des Nations unies avait été tué au Liban tardivement ».

