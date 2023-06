Le président français Emmanuel Macron a eu une conversation téléphonique de 90 minutes avec le président Ebrahim Raïssi ce samedi, a révélé l’adjoint aux affaires politiques du Cabinet du président de la République islamique d’Iran, selon l’Agence de presse internationale Tasnim.

Mohammad Jamshidi a écrit sur Twitter : « Le président français Emmanuel Macron a appelé Dr Raïssi aujourd’hui et ils ont eu une conversation de 90 minutes. Macron a souligné qu’il cherchait à dialoguer avec la République islamique d’Iran. Les deux présidents ont convenu de faire progresser les relations, en particulier les pourparlers sur l’allègement des sanctions et les développements régionaux, et sur la manière de poursuivre l’interaction ».

La conversation entre les deux présidents survient aussi à un moment où les négociations entre l’Iran et la communauté internationale pour ranimer l’accord sur le nucléaire iranien sont au point mort.

Source: Agences