Aujourd’hui, dimanche, le ministre saoudien de l’Investissement, Khaled Al-Falih, a annoncé le lancement d’une nouvelle « route de la soie » moderne entre la Chine et les Arabes.

A l’occasion de l’ouverture de la dixième édition de la Conférence d’affaires arabo-chinoise dans la capitale saoudienne, Riyad, M.Al-Falih a déclaré : « La nouvelle route de la soie sera guidée par la vision de coopération et de partenariat du Royaume, tout en étant alimenté par la jeunesse et les innovations pour réaliser nos intérêts et les intérêts de nos partenaires partout dans le monde. »

Al-Falih a souligné : « En sa qualité de plus grande économie du Moyen-Orient et de la croissance la plus rapide au monde au cours de la dernière année 2022, l’Arabie saoudite s’est engagée à servir de pont reliant le monde arabe à la Chine et à contribuer à la croissance et au développement de nos relations. »

Et de poursuivre : « Ce dont nous avons besoin dans notre phase majeure de développement, ce sont des investissements chinois à haute valeur ajoutée, non seulement pour obtenir des ressources naturelles de valeur mondiale en termes de fabrication et de services logistiques, mais aussi pour relier la région entre elle et son environnement en Afrique , en Europe et en Asie, qui est menée par la Chine aujourd’hui. »

Il a expliqué : « Ce qui est offert à l’Arabie saoudite profitera à tous, car nous pensons que la force économique de l’Arabie saoudite fait partie de la force, de l’intégration et de l’interdépendance de l’économie de la Oumma arabe ».

Le ministre saoudien de l’Investissement a souligné que « le parrainage du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, au cours de la dixième session de la Conférence commerciale arabo-chinoise, s’accompagne de la présidence de l’Arabie saoudite du Conseil de la Ligue des États arabes cette année , et incarne l’intérêt des dirigeants du monde arabe. »

Il a indiqué que le Royaume « n’est pas seulement pour le renforcement des relations arabes avec la Chine amie, et l’expansion de ses succès dans les couloirs de la politique et de la diplomatie, mais il inclura plutôt les domaines de l’économie, de l’investissement et du développement global ».

Al-Falih a noté que « les produits chinois offrent une contribution majeure aux pays du monde arabe, avec l’Arabie saoudite au premier plan, en plus de sa contribution au développement existant en Arabie saoudite, en plus de fournir de nombreux produits manufacturés à des prix compétitifs ».

Aujourd’hui, dimanche, le plus grand rassemblement sino-arabe à Riyad a débuté, au milieu des attentes de signature de contrats au cours des deux jours de la conférence de plus de 40 milliards de dollars.

Il convient de noter que l’Arabie saoudite a signé des accords d’investissement avec la Chine d’une valeur de 50 milliards de dollars le 8 décembre 2022, lors du sommet sino-saoudien, qui s’est tenu à Riyad, coïncidant avec la visite du président chinois Xi Jinping en Arabie saoudite, pour assister au premier Sommet chinois Arabe.

Les deux parties ont signé un certain nombre d’accords bilatéraux et de mémorandums d’accord, notamment un plan visant à aligner la Vision 2030 du Royaume sur l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », un mémorandum d’accord dans le domaine de l’énergie hydrogène et un mémorandum d’accord dans le domaine de l’encouragement des investissements directs.

Source: Médias