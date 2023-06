Dans une interview à l’agence iranienne Tasnim, le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayyed Hashem Safieddine, a évoqué des questions importantes liées à la situation dans la région et les équations entre la résistance et l’occupation israélienne.

Safieddine a déclaré: « La résistance a voulu, à travers les récentes manœuvres de l’unité spéciale de Radwan le jour de la résistance et de la libération, délivrer un message clair, que ce soit sur la force militaire de Radwan et son entrée en Galilée, ou sur la décisive et confrontation et notre disponibilité constante à tout moment. »

Sayyed Safieddine a répété ce que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, avait affirmé, à savoir que « dans toute erreur qui pourrait survenir à la suite d’erreurs de calcul de la part d’Israël, les missiles de la résistance atteindront Tel-Aviv, et la force Radwan entrera en Galilée. »

Il a souligné que la résistance « est constamment prête et que le message est sérieux et non pas une blague ».

Sayyed Safieddine a parlé de la présentation du fusil du martyr, le commandant Imad Moghniyeh, au commandant de l’unité Radwan lors de ces manœuvres, et a déclaré : « Ce fusil, qui a été généreusement offert par la famille du Hajj Imad à la force Radwan qui entrera en Palestine, sera porté par quelqu’un qui viendra un jour et se tiendra à l’intérieur de la Palestine et à alQods, et les jours en seront témoins. »

Il a souligné que « la résistance estconfiante que le Hezbollah a été créé pour briser « Israël et l’humilier », ajoutant: « Tant que cette entité existera, nous serons présents et prêts avec force pour briser cette entité et l’expulser de la région ». »

Le Golan syrien occupé

Concernant la coopération existante entre la résistance au Liban, en Syrie et en Palestine pour le bien du Golan syrien occupé, Sayyed Safieddine a déclaré : » Le programme, c’est l’action de la résistance. Quant à l’action en termes géographiques, elle a ses propres spécificités, et nous ne n’interférons dans aucune géographie. »

Il a poursuivi : « Le Golan est un territoire syrien, et quiconque décide de ce qui se passera dans le Golan est la direction syrienne sage et courageuse, qui prend les mesures appropriées ».

Il a ajouté : « Nous sommes au niveau de la résistance. Nous serons toujours présents dans les arènes du besoin, comme en Palestine, que ce soit au niveau des hauteurs du Golan ou au niveau de n’importe quel front, face aux forces israéliennes ennemies, et nous serons là où les circonstances exigent que nous soyons présents ».

La cause palestinienne

S’agissant de la cause palestinienne , Sayyed Safieddine a évoqué « la possibilité qu’une guerre civile éclate dans l’entité » ajoutant que « la société israélienne s’effondre de l’intérieur, et elle souffre de chefs historiques. Quant aux chefs qui existent actuellement, ce sont de simples leaders reputés de corruption et de vol, certains d’entre eux sont entrés en prison, d’autres iront en prison, et certains d’entre eux affrontent des décisions de justice. Tous sont de mauvais résultats de la nature de cette culture et celle de cette formation sociale fragile et faible ».

Il a estimé que « ce qui précède fait partie de la réalité de l’existence sociale faible et fragilisée de l’entité sioniste », soulignant que « cette réalité a poussé les habitants des territoires occupés à considérer le gouvernement de Benjamin Netanyahu comme temporaire, et que leur résidence dans ces territoires terres est également temporaire et sur le point de disparaître ».

Le réchauffement saoudo-iranien

Commentant le réchauffement des relations saoudo-iraniennes suite à l’accord de Pékin, Sayyed Safieddine a souligné que « l’Iran avant et après la rencontre avec Pékin était et est resté fort, et peut-être maintenant il est plus fort », ajoutant que « cette scène a ajouté d’importants points positifs à la nation, allant à l’encontre des intérêts israéliens et américains. »

Déplacements israéliens dans plusieurs pays voisins de l’Iran

D’autre part, Sayyed Safieddine a évoqué les récents déplacements de l’entité sioniste dans plusieurs pays voisins de l’Iran, et a révélé ses relations avec l’opposition iranienne.

Il a déclaré: « Quand nous avons vu le fils du Shah Pahlavi en » Israël « , nous avons beaucoup rigolé et nous avions réalisé à quel point » Israël « était faible ».

Et il a poursuivi : « Je pense que le peuple iranien en sait plus que moi… quand Israël a besoin d’héberger le fils du Shah pour le renforcer, le faible a besoin de quelqu’un pour le renforcer et n’a pas besoin du faible pour le renforcer .Cela signifie que Tel-Aviv est devenu faible dans toutes les dimensions: une faiblesse intellectuelle et réelle ».

Le dollar et les sanctions américaines

Sayyed Safieddine a également estimé que « le dollar et les sanctions sont les outils de la criminalité américaine », évoquant « le terrorisme économique pratiqué par le gouvernement américain contre les peuples de la région ».

En conclusion, il a souligné que « la solution aux problèmes du système politique au Liban et à la crise de l’élection d’un président pour la république réside dans un accord libano-libanais », estimant que « l’ingérence des ambassades de certains gouvernements étrangers comme une raison majeure pour retarder l’accord entre les parties libanaises. »

