La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que Washington devrait s’attendre à une baisse progressive de la part du dollar dans la réserve mondiale, alors que le mouvement mondial de dédollarisation prend de l’ampleur.

Yellen a fait ces remarques lors d’une audition de la commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine mardi 13 juin, en réponse à des questions sur le risque de dédollarisation alimenté par une augmentation des sanctions américaines.

« Nous devrions nous attendre au fil du temps à une augmentation progressive de la part des autres actifs dans les avoirs de réserve des pays – un désir naturel de se diversifier », a-t-elle déclaré.

Yellen a en outre reconnu que le recours aux sanctions a incité certains pays à rechercher des alternatives monétaires.

Cependant, a-t-elle affirmé, il n’existe aucune alternative qui pourrait complètement déplacer le billet vert, soulignant que « le dollar est de loin l’actif de réserve dominant ».

« Nous avons des marchés financiers ouverts et profondément liquides, un état de droit fort et une absence de contrôle des capitaux qu’aucun pays n’est en mesure de reproduire. Il ne sera facile pour aucun pays de trouver un moyen de contourner le dollar », a-t-elle déclaré.

Yellen a toutefois exprimé son inquiétude face à la crise du plafond de la dette américaine, affirmant qu’elle sape la confiance mondiale dans la capacité du pays à honorer ses dettes, détériorant la réputation du billet vert.

Ses commentaires interviennent alors que différents pays font des efforts croissants pour abandonner la dépendance au dollar américain et commercer avec leurs propres devises nationales. Tous les indicateurs montrent que la quantité de dollars américains détenus en réserves par les banques centrales non américaines est tombée à son plus bas niveau.

La militarisation du dollar américain, sans parler de l’imposition de sanctions américaines à des adversaires présumés, a rendu d’autres pays réticents à utiliser le billet vert dans leurs transactions financières.

Ainsi, des pays comme l’Iran et la Russie se dirigent vers l’élimination totale du dollar.

La Chine, un allié majeur de l’Iran et de la Russie, et d’autres grandes économies d’Asie, dont l’Inde et la Malaisie, ont déclaré leur soutien à de tels projets de dédollarisation.

Le mouvement de dédollarisation a été accéléré lorsque le département du Trésor américain a décidé de confisquer les réserves de change en dollars américains de la Russie.

Cela a amené d’autres pays à reconsidérer le maintien de leurs réserves financières en dollars américains et à conclure que leur pays pourrait être le prochain à être harcelé et vilipendé s’il ne respecte pas la politique étrangère américaine.

De nombreuses organisations internationales ont également intensifié leur discours multilatéral sur le sujet, ce qui est très significatif puisque les États-Unis sont tombés en disgrâce auprès de tant de pays, dont la plupart gravitent vers l’Est ou s’éloignent des États-Unis.

Le groupe de nations BRICS a également discuté du développement d’un portefeuille et d’une monnaie multilatérale qui lui est spécifique.

Source: Avec Press Tv