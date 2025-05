Le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé avoir conclu un accord-cadre avec l’envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, concernant un cessez-le-feu permanent à Gaza.

Cette annonce fait suite aux efforts considérables déployés par le Hamas pour mettre fin à la guerre génocidaire israélienne contre le territoire assiégé.

Dans un communiqué publié, le mercredi 28 mai, le Hamas a déclaré que l’accord « aboutirait à un cessez-le-feu permanent, à un retrait complet des forces du régime d’occupation de la bande de Gaza, à l’acheminement de l’aide dans le territoire et à la mise en place d’un comité professionnel chargé de gérer les affaires de la bande dès l’annonce de l’accord ».

Selon le communiqué du Hamas, cet accord impliquerait la libération de 10 captifs israéliens et d’un nombre non précisé de dépouilles, en échange de la libération d’un nombre mutuellement convenu de prisonniers palestiniens.

Le Hamas a indiqué qu’il attendait une réponse définitive au cadre proposé.

À noter que depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le régime israélien a lancé sa guerre génocidaire contre la bande de Gaza, au moins 54 084 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombées en martyre et plus de 123 308 autres ont été blessées.

En janvier 2025, le régime israélien a été contraint d’accepter un accord de cessez-le-feu avec le Hamas, après avoir échoué à atteindre ses objectifs déclarés, y compris l’élimination du mouvement de résistance palestinien ou la libération des captifs.

La première phase de 42 jours de la trêve, entachée de violations israéliennes répétées, a expiré le 1er mars, mais ‘Israël’ s’abstient d’entamer des négociations pour la deuxième phase de l’accord.

L’armée israélienne a repris, le 18 mars, ses frappes aériennes sur la bande de Gaza, en brisant l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers avec le Hamas.