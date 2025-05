Dans un communiqué publié depuis l’aéroport international de Sanaa, le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat, a affirmé que le Yémen ne renoncera jamais à sa position ferme de soutien en faveur du peuple palestinien, menaçant l’entité sioniste devait « de se préparer à un été chaud ».

Quelques heures après l’attaque israélienne contre l’aéroport de Sanaa, Al-Mashat a déclaré : « L’agression criminelle perpétrée aujourd’hui par l’ennemi à l’aéroport de Sanaa ne nous dissuadera pas, quoi qu’il arrive. Au contraire, elle nous poussera à en faire toujours davantage. »

Il a ajouté : « Les gens arriveront par avion et l’aéroport sera restauré, si Dieu le veut.»

Selon les médias yéménites, quatre raids israéliens sur l’aéroport ont détruit plusieurs bâtiments ainsi que le dernier avion de la compagnie Yemenia, la seule qui dessert dans cet aéroport.

« Nous ne reculerons pas et ne capitulerons pas. Notre volonté ne sera pas brisée, et nous ne renoncerons pas à notre décision de soutenir notre peuple à Gaza tant que l’agression ne cessera pas et que le siège ne sera pas levé » a-t-il insisté.

Et de s’adresser au Premier ministre israélien en ces termes : « Au criminel Netanyahu : vous ne pourrez pas protéger les troupeaux sionistes de nos missiles », soulignant que « les abris ne seront plus un refuge pour eux, et les troupeaux sionistes doivent comprendre que les missiles yéménites sont capables d’atteindre leurs cibles. Le gouvernement de l’ignoble Netanyahu est incapable de vous protéger, et les surprises à venir sont douloureuses », précisant que « les missiles yéménites seront déterminés à atteindre leur cible ou un groupe de cibles aléatoires.»

Dans le même contexte, al-Mashat a réitéré son avertissement à toutes les compagnies aériennes qui continuent de desservir vers l’aéroport Ben-Gourion à Tel Aviv, en déclarant : « Nous rappelons à toutes les compagnies qui continuent d’atterrir à l’aéroport de Lod, connu en Israël sous le nom d’aéroport Ben-Gourion, qu’elles sont exposées à un danger à tout moment. » Il a ajouté : « Nous appelons tous les voyageurs du monde entier à éviter d’embarquer dans les avions qui continuent de desservir dans l’aéroport Ben-Gourion, car il est soumis à nos sanctions et ils ne sont pas sûrs. »

Selon al-Mashat, l’attaque contre l’aéroport de Sanaa « prouve l’ampleur des pertes causées par les frappes des forces armées yéménites », estimant que « ce ciblage ne découragera pas notre détermination, mais nous poussera plutôt à de nouvelles ripostes. »

Sur le plan militaire, le président al-Mashat assure que les défenses aériennes dont son pays dispose « sont capables de faire face aux F-35 », et que ce qui empêchait auparavant leur ciblage « c’était leur dissimulation à proximité des avions civils. »

« Le fait que les F-35 se cachent à proximité d’avions civils nous obligera à fermer leur espace aérien afin que nos défenses puissent les affronter sans difficulté », a-t-il averti.

Al-Mashat a conclu sa déclaration en insistant sur la nécessité de poursuivre la bataille : « Les sionistes doivent s’attendre à un été chaud. La donne a changé. La prochaine phase sera plus douloureuse pour l’ennemi, et leur gouvernement ne sera pas en mesure de les protéger de nos futures ripostes. »