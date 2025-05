Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé le mercredi 28 mai avoir visé un soldat israélien qui a été directement atteint, à l’est du quartier de Chouja’iyya, au nord de la bande de Gaza.

La radio militaire de l’occupation israélienne a rapporté, le mardi 27 mai, qu’« un officier de réserve du Corps des technologies et de la logistique a été grièvement blessé par les tirs d’un sniper dans le nord de la bande de Gaza ».

Lors d’une autre opération menée deux jours plus tôt, les combattants d’Al-Qassam ont affirmé avoir ciblé un véhicule blindé de transport de troupes israélien avec un obus.

À ce moment-là, un hélicoptère de l’occupation a atterri, à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza pour évacuer les soldats tués ou blessés.

Mardi, les Brigades Al-Qassam et les Brigades Al-Qods ont annoncé avoir mené plusieurs attaques, faisant des morts et des blessés parmi les forces d’occupation dans le nord et l’est de la bande de Gaza.