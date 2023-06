L’Irak et le Qatar ont signé une « déclaration d’intention conjointe » et un certain nombre d’accords et de mémorandums d’accord dans plusieurs domaines entre les deux parties.

Cela s’est produit dans le cadre d’une visite de Tamim ben Hamad Al Thani dans la capitale irakienne, Bagdad, selon l’agence de presse irakienne INA.

Selon l’agence, « la cérémonie de signature a été suivie par le Premier ministre Mohammad Shiaa al-Sudani et l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani ».

Les deux parties ont signé un mémorandum d’accord dans le domaine des transports aériens et terrestres, et un autre mémorandum pour annuler les mesures de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.

En ce qui concerne les pourparlers, l’Emir du Qatar a affirmé: « La visite en Irak reflète la profondeur des relations entre nos deux pays frères ».

Lors d’une conférence de presse conjointe avec al-Sudani, Tamim ben Hamad Al Thani a déclaré : « Le renforcement des relations dans le domaine de l’énergie, du commerce et de l’économie a été discuté », ajoutant que « des accords ont été signés entre les secteurs privés en Irak et au Qatar », soulignant que » l’importance des initiatives régionales pour renforcer les relations entre les pays de la région, y compris le projet de connexion électrique ».

Et de poursuivre : « Nous nous rendons compte de l’importance de l’Irak dans la région », notant que sa sécurité fait partie de la stabilité de la région, soulignant « qu’ils ont discuté des derniers développements dans la région et nous avons souligné la nécessité de donner la priorité au dialogue. »

Il a annoncé qu’il avait convenu avec Al-Sudani que « les échanges commerciaux entre l’Irak et le Qatar devraient se développer ».

Pour sa part, Al-Sudani a réaffirmé « la création d’un bloc économique entre les pays arabes et les pays de la région (…) et la coordination des positions concernant les défis communs dans la région ».

Il a déclaré : « L’Irak a retrouvé sa position et son rôle naturels dans la région, et il est prêt à travailler pour parvenir à la paix et à la prospérité », faisant référence à l’accueil par son pays de la « Conférence Bagdad 2023 pour l’intégration économique et la stabilité régionale » à la fin de l’année, ajoutant que « l’Irak a des réserves de pétrole de 145 milliards de barils », exprimant la volonté de son pays « d’investissements mutuels avec des frères, notamment au Qatar ».

Et il a indiqué qu’il avait discuté avec l’émir du Qatar « des opportunités d’investissement dans la construction et la reconstruction à l’intérieur de l’Irak, et la participation d’entreprises qataries dans des projets d’infrastructure ».

L’émir du Qatar a conclu sa visite à Bagdad, qu’il est arrivé aujourd’hui et qui a duré des heures.

Contenu de la déclaration d’intention commune entre les deux pays

Un porte-parole du gouvernement irakien, Basem Al-Awadi, a révélé le contenu de la déclaration d’intention conjointe entre l’Irak et le Qatar, qui a été signée aujourd’hui.

Al-Awadi a déclaré à l’agence de presse irakienne INA que l’annonce comprenait 6 éléments, comme suit :

1. Poursuivre et maintenir la coordination politique et sécuritaire et la consultation sur les questions d’intérêt commun.

2- Élargir les horizons de l’investissement et de la coopération commerciale, en particulier dans la voie du développement.

3- Former une équipe spéciale pour assurer le suivi des différents projets communs.

4- Élever le niveau d’investissement et de coopération économique dans le domaine de l’énergie (pétrole/gaz/énergies renouvelables).

5- Activer et faciliter les procédures d’investissement et de circulation entre les deux pays.

6- Renforcer la coopération dans le domaine du climat et de l’environnement.

