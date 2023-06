Les autorités américaines ont officieusement exigé de Kiev des progrès majeurs lors de la contre-offensive, supposant qu’en cas d’échec l’Ukraine pourrait se retrouver privée du soutien militaire de l’Occident, rapporte le magazine Politico.

L’Occident est fatigué du conflit prolongé en Ukraine, qui se traduit par l’épuisement des arsenaux et la destruction de la position unifiée avec la Chine, le Brésil et l’Afrique du Sud.

Cependant, les autorités ukrainiennes ne souhaitent pas être poussées à prendre des mesures hâtives pendant l’offensive susceptibles de tourner à un échec sérieux et coûteux, nuisant au moral de l’armée ukrainienne, aux espoirs de l’Occident et conduisant à de graves conséquences géopolitiques.

« Malgré les promesses publiques de soutenir l’Ukraine autant que nécessaire, les responsables de Washington ont averti Kiev qu’il était nécessaire d’obtenir des progrès majeurs sur le champ de bataille [lors de la contre-offensive] », afin de continuer à recevoir de l’aide des États-Unis et des pays européens, écrit Politico.

Comme le note le magazine, en raison de l’approche de la « période explosive de l’élection présidentielle » aux États-Unis, il sera difficile pour le Congrès américain de continuer à insister sur une aide économique à Kiev. Selon les législateurs ukrainiens, lors de récentes négociations entre les représentants du département d’État américain et du Conseil de sécurité nationale de l’Ukraine, la réponse concernant l’aide à venir a été: « Voyons comment se déroule la contre-offensive. »

L’Europe montre également des signes de fatigue et de prudence face au conflit.

Même en Pologne, l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine, l’attitude envers les réfugiés ukrainiens se détériore, selon un récent sondage publié par le journal polonais Rzeczpospolita. L’enquête a été menée par l’Université de Varsovie et l’Université de sciences économiques et humaines de Varsovie.

« Le sondage montre que le nombre de personnes qui croient fermement que la Pologne doit aider l’Ukraine pendant la guerre avec la Russie a diminué de 62 à 42% », note Rzeczpospolita.

« Moins de Polonais sont également positifs quant à l’aide de la Pologne à l’Ukraine – 35% par rapport à 47% l’année précédente. Le nombre de ceux qui évaluent l’aide de manière négative a doublé (de 5 à 10%). »

« Au cours des dernières semaines, Zelensky a dû manœuvrer pour essayer de renforcer l’optimisme de l’Occident pour maintenir les livraisons d’armes tout en laissant entendre que la contre-offensive ne serait pas aussi efficace que l’automne dernier », écrit Politico.

L’Ukraine ne veut pas être poussée à prendre des mesures hâtives qui pourraient conduire à de sérieux échecs, saper le moral des militaires et détruire les espoirs de l’Occident, a déclaré un haut responsable militaire ukrainien sous couvert d’anonymat.

« Et bien que les principales opérations de combat restent encore à venir, Zelensky note déjà que les choses vont clairement mal », indique la publication.

Pendant ce temps, l’ancien conseiller du Pentagone, le colonel Douglas MacGregor, a déclaré que les forces armées ukrainiennes n’avaient toujours rien obtenu dans le cadre de la contre-offensive.

Source: Observateur continental