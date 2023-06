Le Président ukrainien a reconnu que la contre-offensive ukrainienne se déroulait « d’une manière plus lente que prévu », l’expliquant par le désir de préserver les vies de ses soldats. Mais selon les autorités russes, les pertes ukrainiennes se chiffrent par milliers de soldats et des centaines de chars et autres blindés.

Le 21 juin, un ancien chef des services de renseignement estoniens a déclaré que les « longues lignes défensives » de la Russie avaient stoppé la contre-offensive de Kiev.

L’ex-ministre de la Sécurité de la république populaire de Donetsk (RPD), Andreï Pinchouk, avait auparavant expliqué que l’armée russe avait construit plusieurs lignes de défense dans le secteur sud de l’opération militaire. La plus solide d’entre elles est la troisième, la ligne dite « Sourovikine », terme utilisé pour la première fois par les tabloïds britanniques à la fin de l’année 2022.

Cette ligne s’étend sur près de 2.000 km à travers Kherson et Zaporojié, ainsi qu’en Crimée, à Donetsk, à Lougansk et dans les régions russes limitrophes de l’Ukraine au nord, et est partiellement visible par les militaires à Kiev grâce à l’armada de satellites de l’Otan qui suivent de près la situation sur le champ de bataille.

Elle limite la capacité de Kiev à détruire cette infrastructure par plusieurs facteurs:

la supériorité totale de l’air russe;

la capacité limitée à cibler les fortifications russes à l’aide de l’artillerie et des missiles en raison de la menace constante de contre-attaques de la puissance aérienne et de l’artillerie russes;

l’utilisation efficace par la Russie de la tactique de camouflage, impliquant l’utilisation d’équipements factices, de leurres, de désinformation et d’opérations de tromperie pour mal diriger et confondre l’ennemi

la longueur de la ligne de front fortifiée, qui s’étend de Kherson au sud à la frontière sud de la Russie avec la Biélorussie au nord.

La ligne doit son nom à Sergueï Sourovikine, le général qui a commandé le groupe conjoint des forces russes dans la zone de l’opération militaire spéciale entre octobre 2022 et janvier 2023.

Qui est le général Sourovikine?

Avec près de 40 ans de service dans les forces armées soviétique et russe, Sergueï Sourovikine est un soldat de carrière de 56 ans qui a servi en tant que commandant en chef des forces aérospatiales russes depuis 2017. En décembre, Valeri Zaloujny, commandant en chef de l’armée ukrainienne a comparé le général Sourovikine à un commandant de l’époque de l’empereur russe Pierre le Grand.

Son efficacité et ses succès sur le champ de bataille ont poussé les médias occidentaux à lui donner le surnom de bande dessinée « General Armageddon », prétendument sur ses « tactiques brutales » et son « approche dure et peu orthodoxe pour faire la guerre ».

Vétéran de la guerre soviétique en Afghanistan, où il a servi en tant que commando des forces spéciales, il a également servi en tant que commandant pendant la deuxième guerre tchétchène (2000—2009).

Il a dirigé les Forces russes en Syrie de mars à décembre 2017. Sous ses ordres, les forces russes ont renversé la tendance en Syrie où elles faisaient face aux takfiristes appuyés par l’Occident. Pour l’opération antiterroriste russe en Syrie, Sourovikine a été décoré de l’étoile du Héros de Russie.

Source: Avec Sputnik