Le directeur exécutif de la National Iranian Oil Company, Mohsen Khojasteh Mehr, a confirmé le lancement des travaux préliminaires pour la coopération pétrolière entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

Khojasteh Mehr a déclaré mardi 27 juin aux journalistes que « les plans et les approbations nécessaires ont été reçus pour augmenter la production et maintenir la capacité de production pour tous les champs communs entre l’Iran et l’Arabie saoudite ».

Il a ajouté : « dans le champ pétrolier de Frozan qui est commun à l’Iran et à l’Arabie saoudite, les sociétés Petropars et les installations offshore travaillent sur deux fronts, et des nouvelles positives seront bientôt annoncées concernant l’augmentation de la production dans ce champ ».

Un contrat pour la construction du champ gazier de Farzad (B) a également été signé, actuellement en cours de construction par Petropars.

Khojasteh Mehr a expliqué: « Il y a des préparatifs complets pour commencer le forage dans le champ pétrolier commun d’Arash, et nous avons adopté d’importantes ressources pour mettre en œuvre le plan de développement de ce champ au sein du conseil d’administration de la National Iranian Oil Company, et lorsque les conditions seront prêtes, nous allons commencer à forer dans le champ d’Arash. »

En parallèle, il a annoncé que la production pétrolière iranienne est passée de 2,2 millions de barils par jour à plus de 3,1 millions de barils au cours des vingt derniers mois, ce qui équivaut à une augmentation d’environ un million de barils par jour, par rapport aux périodes précédentes.

Le 10 mars, l’Iran et l’Arabie saoudite ont annoncé, dans un accord conjoint, parrainé par la Chine la reprise de leurs relations diplomatiques.

