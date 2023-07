Le correspondant d e la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen en Palestine occupée a retransmis les messages des déplacés du camp de Jénine, dans lesquels ils ont affirmé que « tout dans leurs maisons appartient aux héros de la résistance à Jénine ».

Ces messages expriment la solidarité populaire avec les résistants du camp, qui comptait sur l’occupation israélienne pour se retourner contre la résistance, après l’opération d’agression contre le camp qui s’est poursuivie ces deux derniers jours.

Selon des informations propres à Al-Mayadeen provenant de l’intérieur du camp de Jénine » la plupart des habitants ont refusé de quitter le camp et ils ont insisté pour soutenir les combattants et se tenir à leurs côtés, quel qu’en soit le prix ».

Plus tôt hier, le correspondant d’Al-Mayadeen en Palestine occupée a rapporté que « l’occupation israélienne a forcé les habitants du camp de Jénine à évacuer leurs maisons en vue de leur bombardement, et des centaines d’habitants du camp, y compris des femmes et des enfants, ont été évacués vers des lieux sûrs , alors que se poursuit les bombardements du camp et la mauvaise situation humanitaire y régne.

Source: Médias