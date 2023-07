Le journal israélien, Yedioth Ahronoth, a appelé à « tout arrêter et à se préparer à la guerre », notant que « la plus explosive des cinq arènes de sécurité qui étaient actives cette semaine est le Liban ».

Dans un article en première page, l’analyste des affaires militaires israéliennes Yossi Yehoshua a affirmé : » À la lumière des développements, le Premier ministre Benjamin Netanyahu doit immédiatement suspendre la question des amendements judiciaires, et les manifestants sont tenus d’arrêter les actions de protestation, et les Israéliens doit se préparer à une guerre qu’il n’a pas connue y compris le front intérieur « .

Yehoshua a estimé que « le plus grand défi, pour Israël, maintenant, est de traiter avec le Hezbollah et Nasrallah, qui ont défié Israël dans la période récente », faisant référence dans ce contexte à « la possibilité d’un jour de combat et d’une détérioration pouvant entrainer à la guerre ».

Il a ajouté : « Bien qu’il y ait beaucoup dans l’armée israélienne qui croient que le Hezbollah ne veut pas de guerre, il est clair pour tout le monde que la possibilité que cela se produise est maintenant plus élevée depuis la Seconde Guerre du Liban, qui marque cette semaine le 17e anniversaire. »

L’analyste israélien a déclaré que « cinq arènes étaient actives cette semaine : Gaza, la Syrie, le Liban, le camp de Jénine en Cisjordanie et les attentats à Tel-Aviv », mais « le Liban est l’arène la plus explosive, et le danger augmente ».

Il a indiqué : « Un missile antichar a été lancé hier depuis le Liban, et il a explosé dans le village de Ghajar, et a heurté une clôture à cet endroit « , notant « qu’ il n’y a aucune possibilité qu’il soit lancé sans l’approbation du Hezbollah qui contrôle bien son territoire. »

Selon son point de vue, « la majorité des Israéliens ignore totalement les nouvelles capacités que le Hezbollah a accumulées ces dernières années, y compris ses capacités balistiques massives qui équivalent dix fois plus les obus de guerre à Gaza, en plus de ses plans incursifs aux colonies israéliennes sur les frontières, et le changement de formations qu’il a effectué à la frontière », soulignant que « le Hezbollah est prêt pour la guerre ».

Il a souligné que cette guerre « sera différente et dramatique pour le front intérieur israélien ».

Yehoshua a estimé que « la préoccupation du gouvernement concernant l’amendement judiciaire, les énergies dépensées sur cette question et les différends qu’elle soulève, sont devenues un fardeau pour Israël face aux développements au Liban et aux capacités croissantes du Hezbollah ».

Il a noté : « Même si la guerre n’éclate pas, les Israéliens doivent s’y préparer, les colonies fortifiées, les systèmes de défense équipés contre des milliers de roquettes par jour, la préparation de l’armée de terre améliorée, dont 27 de ses bataillons sont situés en Cisjordanie, et les magasins d’urgence doivent être équipés, en plus de la coopération avec la Maison Blanche. »

L’analyste israélien a conclu : « Nasrallah est un professionnel dans le diagnostic des faiblesses internes d’Israël, et un expert de la société israélienne, et c’est ce qui le rend prêt à prendre des risques » soulignant « qu’à la fin, la situation explosera face à Israël ».

Hier jeudi, le Hezbollah a annoncé que les forces d’occupation israéliennes avaient récemment pris « de sérieuses mesures dans la partie nord de la ville frontalière de Ghajar », qui est une zone libanaise, que l’ONU reconnaît comme » faisant partie du territoire libanais sans discussion, ni contestation à ce sujet ». Il a appelé l’État et le peuple libanais à agir pour libérer la ville.

Et le mois dernier, les forces d’occupation israéliennes ont conduit un bulldozer à l’extérieur de ce qu’on appelle la « ligne de retrait » dans la zone occupée de Kfar Shuba, au sud du Liban.

Il y a quelques jours, l’ancien chef de la division des renseignements militaires de « l’armée d’occupation », le général de réserve Amos Yadlin, a confirmé que « la menace la plus importante pour Israël vient aujourd’hui du nord (Hezbollah) ».

Yadlin a souligné lors de la conférence de Ben Gourion dans le Néguev, organisée par le journal israélien Makor Rishon, que « le Hezbollah jouit des caractéristiques d’une armée régulière dans la prochaine guerre ».

Yadlin a évoqué « la force et de la capacité du Hezbollah pendant la guerre supposée à venir », en disant : » Le Hezbollah compte entrer avec ses forces dans le sud, et pas nous (les forces israéliennes) dans le nord ».

La Treizième chaîne israélienne a également traité du dossier de la dissuasion israélienne, soulignant qu’elle était « érodée au point qu’elle n’existe plus maintenant », et a indiqué que « le Hezbollah dissuade » l’entité sioniste.

Source: Médias