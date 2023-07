Les médias israéliens ont rapporté que le Liban tentait d’imposer une nouvelle équation à l’entité occupante, dans le cadre d’une nouvelle équation, selon laquelle le « Hezbollah évacue la tente dans les fermes de Chebaa en échange de la suppression de la barrière frontalière de la partie nord du village de Ghajar », notant que « ce qui se passe est inquiétant ».

Selon les médias israéliens, « le Premier ministre libanais Najib Mikati exige, en échange de l’évacuation de la tente, le retrait d’Israël de la partie nord du village de Ghajar ».

Dans le même contexte, le commentateur des affaires palestiniennes sur la Douzième chaîne israélienne, Ohad Hamo, a affirmé : « Ce qui se passe devrait nous inquiéter, non seulement du Hezbollah, mais aussi de la position officielle libanaise qui tente de nous imposer une nouvelle équation », se référant à la position du Premier ministre. Libanais.

Hamo a ajouté : « Si Israël demande l’évacuation de la tente à Har Dov (Shebaa Farms), il doit enlever la barrière frontalière qui entoure le village de Ghajar, élaborée il y a un an’.

Les violations israéliennes se poursuivent à la frontière libano-palestinienne, plus précisément dans la ville occupée de Ghajar, où l’occupation y a installé des caméras de surveillance et renforcé les fortifications, par crainte d’éventuelles infiltrations.

Hamo a souligné : « Ce dont nous assistons, c’est une tentative libanaise de faire chanter Israël. Ils disent que si vous voulez que nous enlevions les tentes, vous devez changer la question du village de Ghajar. A cela s’ajoute beaucoup de choses : les missiles antichar , l’opération Megiddo, les tirs de roquettes et les déclarations faites par le Hezbollah. »

Le commentateur israélien a noté que « l’armée (israélienne) doit réaliser que nous sommes face à un dilemme, et que les choses ont commencé à changer sous la forme d’une confrontation avec le Hezbollah ».

Le Liban a adressé un message en réponse à la demande de l’occupation israélienne d’enlever une tente érigée par la Résistance islamique – le Hezbollah dans les fermes de Chebaa occupées. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré après avoir rencontré Mikati et le commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Sud-Liban (FINUL), Aroldo Lazzaro, que la réponse de la partie libanaise était : » Nous voulons qu’ils se retirent du nord de Ghajar, qui est considéré comme territoire libanais ».

Aujourd’hui, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a confirmé que « les deux tentes installées par le Hezbollah se trouvaient sur le sol libanais ».

Berri a appelé la communauté internationale à obliger l’occupation israélienne à appliquer la résolution 1701 et à se retirer de la partie nord du village de Ghajar, des fermes de Shebaa, des collines de Kfar Shuba et du point B1.

Il y a quelques jours, le Hezbollah a qualifié de « mesures dangereuses » celles prises par les forces d’occupation israéliennes dans le village de Ghajar, ajoutant que « la section libanaise, qui est reconnue par les Nations unies, fait » partie du territoire libanais, et il y a pas de discussion à ce sujet ».

Cela a été précédé par la réponse de l’armée libanaise à un bulldozer israélien aux frontières du village méridional de Mays al-Jabal, après qu’il ait franchi ligne bleue . En conséquence, la région connait un état de tensions et l’armée libanaise a amené davantage de renforts et de personnel, en plus du déploiement des forces de la FINUL, des services de sécurité libanais, des services de renseignement de l’armée et des habitants de la région.

Le mois dernier, les forces d’occupation israéliennes ont violé via un bulldozer la « ligne de retrait » dans la zone occupée de Kfar Shuba, au sud du Liban. .

Il est à noter que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, à l’occasion de la Journée de la Résistance et de la Libération, le 25 mai, a menacé « Israël » d’une guerre majeure s’il commettait une nouvelle folie.

Et jeudi dernier, le général de brigade de réserve de l’armée de l’occupation israélienne, Giora Anbar, a déclaré que le tir d’un obus de mortier depuis le Liban vers le village de Ghajar, situé entre la Palestine occupée, le Liban et la Syrie, n’est pas un hasard.

Il a souligné que le Hezbollah a adressé un message à « Israël », selon lequel qu’il pourrait mettre le feu à l’arène nord, parallèle à l’arène est.

Il a souligné que « les ennemis d’Israël ont diagnostiqué son vrai problème, à savoir absence de leadership, et ils sont heureux de nous voir nous déchirer ».

La semaine dernière, le journal israélien, Yedioth Ahronoth, a appelé à « la préparation à une guerre », notant que « la plus explosive des cinq arènes de sécurité, qui étaient actives cette semaine, est le Liban ».

La frontière libanaise avec les territoires palestiniens occupés a connu des tensions répétées au cours de la période récente. En juin dernier, dans les collines occupées de Kfar Shuba, des sudistes ont retiré des barbelés placés par l’occupation israélienne et ont comblé un tunnel qu’elle avait construit dans la zone.

