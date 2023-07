L’ex-chef du Mossad, Yossi Cohen, a appelé à la suspension du processus législatif de la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Netanyahu, dans une tribune publiée ce dimanche dans le journal israélien Yediot Ahronoth.

« Les derniers mois ont été, pour moi personnellement, un défi sans précédent au cours de mes 42 ans d’engagement dans la sécurité nationale – d’abord dans l’armée israélienne, en tant que soldat et commandant sur le terrain, puis au Mossad où j’ai occupé divers postes opérationnels jusqu’à devenir chef, et enfin en tant que chef de l’état-major de la sécurité nationale. C’est pourquoi j’ai consacré ces derniers temps à établir des connexions entre différentes personnes, de divers secteurs, avec des opinions divergentes – tout cela dans un objectif majeur : instaurer un processus de négociation plus équitable. Malheureusement, ces efforts – les miens comme ceux des autres dans le pays – n’ont pas abouti », a écrit Cohen, cité par les médias israéliens.

Il a par ailleurs appelé les réservistes hostiles à la réforme de cesser leur menace de suspendre leur service volontaire si la Knesset adopte le projet de loi.

« Je réalise maintenant que le débat et la controverse, même s’ils sont justes et légitimes dans nos districts, affaiblissent le voile de sécurité d’une manière qui met en danger la force de sécurité nationale d’Israël dans l’immédiat.

À un moment où la menace iranienne plane sur nous sur plusieurs fronts, nous devons veiller à ce que la force de sécurité d’Israël ne soit pas compromise », a encore ajouté l’ancien chef du Mossad.

De plus, souligne-t-il, le processus législatif de la réforme judiciaire doit être suspendu et des négociations doivent être lancées pour parvenir à des accords.