À l’aube de ce lundi 24 juillet, l’armée d’occupation israélienne a opéré une incursion armée dans le camp Nour Chams à l’est de la ville de Tulkarem au nord de la Cisjordanie occupée.

Une soixantaine de véhicules militaires escortés de bulldozers ont investi les rues du camp après l’avoir assiégé. Le but étant d’arrêter un certain nombre de combattants palestiniens et de détruire des ateliers de fabrication d’engins piégés.

Les bulldozers sont utilisés par l’armée d’occupation israélienne pour saccager les rues et écraser les voitures.

Des résistants du camp des brigades al-Quds, bras armé du Jihad islamique, ont accouru et des affrontements ont éclaté. Ils ont fait exploser un engin piégé de type Saïf-1 au passage d’un bulldozer avant de le viser par des rafles de tirs de feu. 4 palestiniens ont été blessés par des balles réelles et 9 autres par des éclats, selon le ministère palestinien de la Santé.

« Les forces de l’armée et du Shin Bet ont lancé un assaut pendant la nuit contre le camp Nour Chams pour arrêter des recherchés palestiniens. Des accrochages ont éclaté et un engin piégé a explosé sans faire de victime dans les rangs des forces », a précisé la radio militaire israélienne.

Elles se sont retirées sans pouvoir arrêter aucun palestinien, ont assuré les médias palestiniens qui ont diffusé les images du retrait de l’unité israélienne entrainant le bulldozer endommagé. Mais les rues et les infrastructures du camp étaient ravagées.

Les engins comme au sud du Liban

« Pas seulement à Jénine… regardez comment un engin piégé a explosé contre un véhicule du génie de l’armée israélienne », a commenté par contre un média israélien.

Pendant la bataille de Jénine, 7 véhicules israéliens avaient été endommagés par les engins des résistants.

Ces derniers temps, des responsables sécuritaires israéliens avaient reconnu que les engins piégés utilisés par les Brigades al-Qods sont devenus une source de préoccupation pour l’armée d’occupation d’autant qu’ils sont devenus plus destructeurs.

La chaine de télévision israélienne Kan a révélé que l’armée a procédé à fortifier les véhicules investis dans les assauts lancés contre la Cisjordanie occupée. Car tous les indices indiquent que les Palestiniens ont perfectionné la confection de ces engins qui sont actionnés à distance via les smartphones.

« L’utilisation des engins piégés dans le nord de la Cisjordanie rappelle ce que l’armée affrontait lors de l’occupation du sud du Liban lorsque le Hezbollah les a utilisés à grande échelle », a rappelé KAN, selon lequel le niveau des engins piégés en Cisjordanie n’a pas atteint celui du sud du Liban.

2eme incursion sans arrestation

La deuxième incursion israélienne a été opérée contre le camp Askar à l’est de Naplouse.

La Brigade de Naplouse des Brigades al-Qods a indiqué avoir repéré une force spéciale qui a assiégé la maison d’un combattant et l’avoir ciblée avec des rafles de tirs de feu, assurant que des soldats ont été touchés.

Mais il est parvenu à s’enfuir, malgré le fait que son fils de 13 ans a été utilisé par les militaires israéliens comme bouclier pour le contraindre à se rendre, ont rapporté les médias palestiniens. Un secouriste volontaire a été blessé au pied.

En revanche, il est question de 5 arrestations ailleurs en Cisjordanie occupée : 3 palestiniens dans la localité Beita du gouvernorat de Naplouse, un palestinien à Bethleem, et une jeune fille au sud d’al-Khalil, alors qu’elle se trouvait a proximité d’une caserne al-Majnounat.

Source: Divers