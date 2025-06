Le sud du Liban a été le théâtre d’une agression israélienne lundi après-midi, avec une série de raids ciblant plusieurs zones, au milieu de survols intenses.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que l’aviation israélienne a lancé des raids simultanés sur les abords des villes d’Aishiyeh, Mahmoudiya et Damashqiya dans le district de Jezzine, et de Barghaz dans le district de Hasbaya.

Dans le même contexte, notre correspondant dans le sud a rapporté que « l’aviation israélienne a également ciblé la zone située entre les villes de Houmine al-Fawqa, Azza, Deir al-Zahrani et Jbaa dans le district de Nabatieh, ainsi que la zone de Basaliya à Iqlim al-Tuffah ».

L’occupation israélienne poursuit ses violations du cessez-le-feu avec le Liban, lançant une série de raids et d’attaques sur des villages du sud, la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth. De plus, il maintient son occupation des cinq points.

