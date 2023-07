Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, le député Muhammad Raad, a déclaré que « l’ennemi israélien craint la guerre et l’affiche car cela lui coûtera très cher ».

Lors d’un discours prononcé ce mardi dans un village du sud du Liban, il a dit : « L’ennemi se trouve maintenant dans une position peu enviable et vit ses pires jours ». En allusion à la fronde sociale provoquée parmi les Israéliens par la réforme juridique entreprise par le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Il a ajouté : « cette fermeté dont nous disposons, cette stature et cette puissance dont disposent la résistance et sa société, n’auraient pu être acquis sans son adhésion a l’école de l’imam Hussein, le Maitre des martyrs et à l’école des imams de la famille prophétique ».

« Tout en étant fiers de notre appartenance à l’ecole de Mohammad et de la famille de Mohammad, nous sommes ouverts à vivre dans la moralité la plus élevée et la tolérance, en préservant les droits et pactes conclus avec tous ceux qui partagent avec nous la citoyenneté dans ce pays », a-t-il dit aussi.

Et d’ajouter : « Nous n’avons pas de revendications qui nous sont propres ni de projet qui nous est propre dans ce pays. Nous avons accepté de tout partager avec tous ceux qui ont approuvé le Pacte national de 1989. Mais son exécution leur incombait car nous étions en dehors du pouvoir ».

« Son application biaisée a plongé le pays dans ce qui lui est advenu et en dépit de cela nous en assumons la responsabilité et cherchons à élever le pays, mais a la base de la préservation de la souveraineté de notre décision nationale, et cette souveraineté en incombe à la résistance », a-t-il poursuivi.

Et Raad de conclure : « il en incombe certes à la résistance de concevoir des équations qui dissuadent l’ennemi et préservent la souveraineté de la patrie, y compris l’équation de l’armée, du peuple et de la résistance. Avec cette équation, nous préservons la souveraineté et la dignité nationales, empêchons l’ennemi israélien de nous attaquer, et freinons son agression. Et maintenant nous le poussons pour que son pouvoir de dissuasion s’érode petit à petit ».

Source: Al-Manar