Dans son dernier discours ce samedi pour la commémoration du deuil d’Achoura, prononcé après la récitation de l’épopée de l’imam Hussein et la marche de loyauté, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah a déclaré : « En ce jour de deuil et de condoléances, nous nous tournons vers le plus grand Messager de Dieu, vers le Commandant des Fidèles, vers la Dame Zahra, vers l’Imam Hassan et tous nos imams, nos maîtres et nos dirigeants et vers l’imam de notre Temps, pour leur exprimer notre compassion pour ce qui est arrivé à leur noble, à ses enfants et ses compagnons et leur exprimer notre fidélité et dévouement…

S’adressant au public qui a participé par dizaines de milliers à la célébration, il a poursuivi : « Votre message par votre présence directe et vos poings levés exprime la patience, la constance, le fait de rester sur le terrain, l’endurance et la ferme détermination à poursuivre cette voie ».

Pendant la récitation de l’épopée de l’imam Hussein

Profanation du Coran: Ils devraient savoir

Sayed Nasrallah a évoqué la profanation des sacro-saints islamiques, sur fond des évènements survenus en Suède et au Danemark ces dernières semaines.

« Les gouvernements de la Suède et du Danemark et du monde entier doivent comprendre que nous sommes une oumma qui ne tolère pas l’agression ni les abus commis contre ses symboles et de ses sacro-saints, contre son Prophète ou son Coran. Nous ne sommes pas comme les autres peuples qui acceptent ce genre d’affront. Dans les jours prochains, les pays islamiques et leurs ministres des affaires étrangères doivent prendre des décisions sur le niveau de violation et d’agression en Suède et au Danemark et envoyer un message décisif et catégorique selon lequel l’agression se heurtera à nouveau à un boycott diplomatique et économique. Si les pays s’abstiennent de rejeter cette humiliation, c’est la jeunesse musulmane courageuse et brave dans le monde qui devrait agir de manière responsable et punir ceux qui profanent et brulent le Coran pour défendre leur religion.

Tous les jeunes musulmans du monde seront dans un état de disgrâce si les gouvernements n’arrêtent pas cette agression. Le monde verra le zèle de ces jeunes qui sont présents pour la défense du Coran. ”

Profanation d’al-Aqsa: Il faut déraciner la tumeur cancéreuse

Le numéro un du Hezbollah s’est par la suite prononcé sur les incursions des colons israéliens dans l’esplanade de la mosquée al-Aqsa dans la ville sainte al-Qods : « La réunion des pays du Conseil de coopération islamique devrait aussi prendre position sur les incursions dans la mosquée Al-Aqsa. L’entité sioniste est le mensonge, le germe de la corruption dans notre région, et la tumeur cancérigène qui gangrène la région. Elle ne connaitra la paix que lorsque cette tumeur cancéreuse ne sera pas déracinée ».

Dans son allocution, sayed Nasrallah a réitéré le soutien indéfectible du Hezbollah à la cause palestinienne.

« Le peuple palestinien opprimé et patient a le droit d’obtenir le soutien et l’appui de tous les peuples libres du monde. Depuis la banlieue sud de Beyrouth, nous, au Hezbollah et la Résistance islamique au Liban, affichons notre plein soutien au peuple palestinien. Nous considérons notre combat un et notre avenir le même ».

Sur le Yémen, la Syrie et le Bahreïn

Par la suite, il a abordé la situation au Yémen.

« La trêve officieuse n’est pas suffisante pour le cher peuple yéménite, qui a le droit que l’agression et l’embargo contre lui prennent fin ».

Sur la question de la Syrie, son Eminence a déclaré : « Toute personne libre et honorable doit contribuer à briser le siège imposé par la loi César sur la Syrie. »

Sur le Bahreïn, il a condamné le changement démographique perpétré dans cet émirat qui expulse et emprisonne ses autochtones et naturalise des gens venus des quatre coins du monde.

La résistance est prête à faire face à la folie israélienne

Concernant la situation au Liban, il a dit : « le Liban fait l’objet de nouvelles provocations et agressions israéliennes. Israël qui occupe toujours une partie de notre terre a réoccupé une partie du village de Ghajar et il parle avec insolence de provocations de la part du Hezbollah. Je les avertis et les mets en garde contre toute folie ou toute option hasardeuse. La résistance ne négligera aucune de ses responsabilités, ni en termes de dissuasion ni en termes de libération. La résistance sera prête à toute option et ne restera pas silencieuse en cas de folie (israélienne). C’est « Israël » qui viole notre espace aérien et continue à occuper nos terres.

Concernant le dossier de la vacance présidentielle au Liban qui perdure depuis juillet 2022, il a affirmé : « Il faut ouvrir la porte à des dialogues bilatéraux sérieux et persistants lesquels peuvent ouvrir une brèche dans l’impasse actuelle sur la question des élections présidentielles. C’est sur quoi nous travaillons et coopérons et nous espérons y parvenir. Entretemps, le gouvernement intérimaire doit continuer à assumer la responsabilité ».

Faire face à la promotion de l’homosexualité au Liban

Sayed Nasrallah n’a pas manqué de stigmatiser les efforts déployés par certaines parties pour promouvoir l’homosexualité au pays du Cèdre, question qu’il avait soulevée pendant l’un de ses discours de la commémoration d’Achoura.

Il a dit à ce sujet : « Au Liban, le danger se profile à travers certaines associations, et la diffusion de livres pour enfants qui promeuvent la culture perverse. Le gouvernement libanais et le ministère de l’Éducation devraient œuvrer pour la protection des enfants du Liban et de la prochaine génération ».

Face à tous les défis existants, Son Eminence assure : « Il est de notre devoir d’être présents dans tous les domaines et dans toutes les scènes, quels que soient les sacrifices et les peines. Il ne faut jamais abandonner le terrain, surtout face au Grand Satan (les USA, ndlr) qui exploite la présence de l’entité usurpatrice pour assiéger la région et piller ses ressources. La bataille est ouverte pour la défense du Liban, de la oumma et des lieux sacrés. Nous déclarons que nous sommes toujours prêts à défendre notre peuple, pour que notre pays vive en toute sécurité, dans la dignité et la souveraineté. Nous défendrons son pétrole, son gaz, son eau des pillages ».

Nous ne capitulerons jamais

Sayed Nasrallah a conclu son discours en disant : « Nous rejetons toutes sortes d’humiliation, nous n’acceptons pas d’être soumis, ni humiliés. Et nous ne capitulerons jamais. Lorsque l’ennemi nous coince entre le combat et l’humiliation, ils nous ont connus à travers le temps que nous sommes les enfants de Hussein (PSL). Nous nous engageons à l’imam Hussein de persévérer sur sa voie, de porter sa bannière, son sang pur coule dans nos veines, et nous affronterons tous les tyrans de la terre. En chaque début d’année de l’Hégire, nous lui disons labayka ya Hussein. Notre grand appel sera toujours ‘labayka ya Coran, labayka ya Hussein, labayka ya Mahdi’ ». (Traduction : « nous serons au service du Coran, de l’imam Hussein et de l’imam al-Mahdi) »

