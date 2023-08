L’ancien chef de la division des opérations de l’armée d’occupation israélienne, le général de réserve Israel Ziv, a déclaré que « sous-estimer le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, est absolument interdit, car c’est une personne très intelligente ».

Ziv a souligné à la Douzième chaîne israélienne que « Sayyed Nasrallah se rend compte que « ce qui se passe en Israël est la traduction de sa théorie de la toile d’araignée, qu’il a lancée après la libération du sud du Liban en 2000 ».

Il a poursuivi : « Il lit nos journaux tous les matins, suit nos nouvelles et nous regarde peut-être pendant que nous parlons à la télévision, et comprend et voit l’érosion, l’effondrement et la division interne d’Israël « .

Ziv a précisé que Sayyed Nasrallah estime « qu’il n’a pas besoin d’attirer le feu et de déclencher une guerre »ajoutant » il dit qu’il ne tendra pas la perche au Premier ministre Benjamin Netanyahu pour unir les Israéliens contre encore lui, au contraire ».

Et d’indiquer « que ce que fait Sayyed Nasrallah ce sont des provocations dans le but d’insulter le gouvernement, d’humilier Israël et de dévoiler sa faiblesse », exprimant sa conviction « qu’ Israël fera l’objet de beaucoup de provocations, et pour être confronté à un dilemme ».

Il a ajouté « qu’Israël fait face à un problème important, car toute action de sa part pourrait conduire à une escalade avec une main politiquement liée ».

Ziv a appelé Netanyahu à suspendre les amendements judiciaires et les protestations contre eux, avant de perdre leur contrôle : « Netanyahu, vous nuisez à tout et à notre sécurité nationale ».

Dans le même contexte, le commentateur militaire de la Treizième chaîne israélienne, Or Heller, a déclaré : « Nasrallah voit la division israélienne comme une faiblesse et oeuvre à l’exploiter par des provocations aux frontières ».

Heller a ajouté: « Dans les semaines à venir, nous serons confrontés à un mauvais événement, si chaque soldat met à exécution sa menace de ne pas rejoindre le service, en particulier les pilotes de l’armée de l’air, cela nuira à l’efficacité de l’armée dans toute guerre. »

Ces craintes israéliennes d’une « éventuelle guerre » avec le Liban surviennent après que le Hezbollah a installé deux tentes dans les zones frontalières du sud du Liban en juin dernier, en réponse aux attaques israéliennes et à ses violations continues des villes frontalières libanaises.

De son côté, la commentatrice des affaires politiques de la chaîne israélienne Kan, Gili Cohen, a révélé que « l’armée, lors de la discussion que Netanyahu a tenue hier pour « évaluer la situation » concernant le Liban avec la participation du ministre de la sécurité, Yoav Gallant, et le ministre des Affaires stratégiques, a soutenu une démarche favorable aux négociations entre Israël et le Liban, par l’intermédiaire d’un médiateur, bien sûr, sur la question sensible des frontières terrestres entre les deux parties ».

De même, les médias israéliens ont évoqué le discours de Sayyed Nasrallah, dans lequel il a menacé Netanyahu et avec lui les dirigeants de l’entité en disant : « Méfiez-vous de toute sottise, car la résistance au Liban ne sera pas complaisante et n’abandonnera pas ses responsabilités pour protéger ou dissuader, et il sera prêt à toute option, et à affronter toute erreur ou folie. »

Source: Médias