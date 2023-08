Aujourd’hui, vendredi, la cellule des médias de sécurité en Irak a rapporté que les forces du Service de lutte antiterroriste irakien ont mené une série d’opérations dans différentes régions du pays, qui ont abouti à l’arrestation de 8 terroristes.

Un communiqué de la cellule des médias a déclaré : « Sur la base d’informations de renseignement précises, nos héros ont mené une opération rapide et surprenante dans la capitale Bagdad, qui a abouti à l’arrestation de deux terroristes dans la région de Dora ».

Le communiqué ajoute qu’au cours « d’une opération qualitative dans le gouvernorat de Diyala, un membre des gangs terroristes de Daech a été arrêté, tandis que deux autres terroristes ont été arrêtés dans le gouvernorat de Souleimaniyah, dans le cadre d’opérations de coordination et de coopération avec le régiment antiterroriste de Souleimaniyah.

Le service de lutte antiterroriste a également arrêté d’autres membres dans les provinces de Kirkouk et d’Anbar. Le communiqué confirme que l’agence a détruit, dans le cadre de ses opérations, un certain nombre de tunnels et de grottes qui ont été utilisés par les terroristes comme magasins d’armes.

La déclaration a conclu : « L’appareil antiterroriste ne laissera pas de refuge aux terroristes dans tout l’Irak ».

Source: Médias