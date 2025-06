Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que « la force de missiles a mené une opération militaire ciblant l’aéroport de Lod, connu en Israël sous le nom d’aéroport Ben Gourion, dans la région occupée de Jaffa ».

Dans un communiqué publié jeudi, Saree a expliqué que « l’attaque a été menée à l’aide d’un missile balistique hypersonique, Palestine 2 », soulignant que « l’opération a atteint ses objectifs, forçant des millions de colons à fuir vers des abris et paralysant le trafic aérien à l’aéroport ».

Saree a également souligné que « cette opération constitue une réponse à l’agression lancée par l’occupation israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth jeudi soir ».

Elle représente également un soutien au peuple palestinien et sa résistance, et une réponse au crime de famine et de privation perpétré par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué publié à la veille de l’Aïd al-Adha, les forces armées yéménites ont salué tous ceux « qui ont fait preuve de détermination dans la bande de Gaza et dans toute la Palestine occupée », affirmant qu’ils constituent « la première ligne de défense de la nation islamique tout entière ».

Les forces armées yéménites ont également salué « les moudjahidines de Gaza, les familles de ses martyrs, ses blessés et ses prisonniers ».

Il convient de noter que le trafic aérien à l’aéroport Ben Gourion a repris jeudi soir, au même moment que les sirènes d’alerte aérienne retentissaient à alQods occupée et dans le centre de l’entité occupée, selon les médias israéliens.

Des explosions ont été entendues à Jérusalem occupée, en Cisjordanie et dans diverses zones de Palestine occupée après la détection du tir du missile yéménite.

