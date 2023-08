Le président syrien Bashar Al-Assad a accusé l’Occident de chercher à créer un état de terreur en Syrie, comme cela s’est produit avec le président libyen Mouammar Kadhafi et le président irakien Saddam Hussein.

Al-Assad a déclaré, lors d’une interview avec Sky News Arabia, que « les pays qui ont semé le chaos en Syrie sont responsables du trafic de drogue ».

Concernant l’opposition syrienne, al-Assad a reconnu que « l’opposition en Syrie est une opposition fabriquée localement, et non fabriquée à l’extérieur ».

Il a souligné que « la Ligue des Etats arabes n’est pas devenue une institution au sens propre ».

Et de poursuivre : « l’image de guerre empêche tout investisseur de venir en Syrie pour investir sur le marché syrien ».

Par ailleurs, Al-Assad a déclaré qu’il ne rencontrerait pas le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon les conditions qu’il fixe ».

Le président syrien a parlé de la guerre, du terrorisme, de la question de la drogue, des réfugiés et de leur retour, des défis de l’économie et de la vie en Syrie, de l’avenir des relations syro-arabes, de la situation au Liban, de la position sur le Hamas et du différend avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.

