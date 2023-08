Les moyens de lutte radio-électronique se sont avérés très efficaces contre les drones ukrainiens que Kiev promettait d’envoyer en grand nombre durant sa contre-offensive lancée début juin, a déclaré à Sputnik Evguéni Balitsky, chef par intérim de la région de Zaporojié.

« Début juin, nous nous attendions à une contre-offensive et nous redoutions beaucoup les drones. On nous a promis une armada, des milliers des drones qui anéantiraient tout sur leur chemin. Et voilà qu’un élément de la défense anti-aérienne -les moyens de guerre électroniques- s’est montré tellement efficace […]. Nous allons souvent sur le front, on y voit des montagnes [de drones, ndlr] devant certains points d’appui. Une montagne qui atteint, disons, la hauteur d’un homme. Tout cela, ce sont des drones collectés », a annoncé le gouverneur par intérim.

Evguéni Balitsky a témoigné avoir vu des drones massivement tomber.

Ils « arrivaient par groupe, en ordre de combat par 12 pièces, et ensuite se retournaient, se renversaient et tombaient », a-t-il raconté.

Selon le responsable, sans les brouilleurs efficaces, les drones pourraient causer un préjudice très important.

« Les gars travaillent très bien, je peux dire qu’aujourd’hui le travail de la défense aérienne dans la région de Zaporojié peut être évalué à une mention « quatre » avec certitude [sur « cinq », ndlr]. Tous les drones ne sont pas encore abattus, mais c’est déjà un résultat très élevé », a-t-il conclu.

La contre-offensive ukrainienne dans les axes de Donetsk-Sud, d’Artyomovsk et, avant tout, de Zaporojié, a commencé le 4 juin. Kiev a déployé des brigades formées par l’Otan et équipées de matériels occidentaux, y compris des chars Leopard largement médiatisés.

Par la suite, les images de ces derniers brûlant sur le champ de bataille, ont eu un grand retentissement en Occident.

