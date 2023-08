Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a prononcé, ce lundi 14 août, un discours à l’occasion du 17ème anniversaire de la victoire divine lors de la guerre israélienne contre le Liban en juillet 2006.

Pour le chef du Hezbollah, « la victoire de juillet 2006 constitue une victoire historique pour l’avenir ».

Et d’ajouter : « la grande scène de ce jour en 2006 a été le retour courageux et rapide des gens à leurs villages et villes dans le sud, dans la Békaa et dans la banlieue sud de Beyrouth. Ce retour est venu confirmer la victoire militaire ».

Sayed Nasrallah a indiqué que « les images du retour des convois de voitures sur toutes les routes ont confirmé la fermeté de notre peuple, son attachement à la terre, et son engagement dans la voie de la résistance, quelle que soient les sacrifices ».

Et de renchérir : « sans le profit tiré des résultats de la guerre 2006, les exploits ultérieurs n’auraient pas été réalisés », soulignant que « le Liban traverse aujourd’hui une nouvelle phase faisant partie des résultats de ces victoires ».

Le numéro un du Hezbollah a, dans ce contexte, expliqué que « le processus de délimitation des frontières maritimes (avec l’entité sioniste) et du lancement du forage n’aurait pas été possible s’il ne s’était pas basé sur les résultats de la guerre de juillet 2006 ».

Sayed Nasrallah a souligné que « la véritable garantie pour la préservation des droits et de la richesse pétrolière du Liban réside dans la sauvegarde de ses atouts de force, dont à leur tête la résistance ».

Et de poursuivre : « Ce qui empêche l’ennemi de porter atteinte aux droits du Liban, c’est qu’il sait très bien que toute tentative d’agression de sa part sera heurtée à une forte réaction qui le fera regretter ».

« La résistance a introduit dans sa ligne de mire le front intérieur israélien après qu’il ne l’était pas avant 2006 ».

Sayed Nasrallah a déclaré « qu’après 2006, les sionistes ont inséré un quatrième élément à la doctrine de sécurité représentée par la défense et la protection : ils ont été contraints de rechercher des systèmes d’interception de missiles. Ils ont déployé de grands efforts et dépensé d’énormes sommes d’argent pour cet objectif ».

Il a souligné que « depuis 2006, l’ennemi mène des manœuvres sur le front intérieur pour vérifier son état de préparation, or tous les rapports israéliens confirment qu’il n’y est toujours pas parvenu ».

« La chose la plus importante sur le front intérieur réside dans la réticence des colons, colonisateurs et occupants de cette terre à présenter des sacrifices et à en supporter les conséquences », a-t-il affirmé.

Sayed Nasrallah a indiqué « qu’après 17 ans de manœuvres, d’équipements et de développement, les Israéliens n’ont pas réussi à redorer l’image de l’armée israélienne ».

Selon lui, « l’ennemi est passé de la phase offensive à la phase défensive, au moment où l’armée israélienne se trouve dans son pire état par rapport au passé ».

Le chef du Hezbollah a expliqué que « l’armée israélienne souffre du manque de l’esprit combatif et de la confiance entre le personnel et les commandants, ainsi que d’une faible adhésion aux unités de combat et de l’absence des réalisations sur le terrain, citons comme preuve la tentative ratée d’incursion à Gaza…Depuis la guerre de 2006, l’armée israélienne est en déclin ».

Réagissant aux menaces israéliennes de ramener le Liban à l’âge de pierre, Sayed Nasrallah s’est adressé aux dirigeants israéliens en assurant : « Si vous partez en guerre contre le Liban, c’est vous qui serez ramenés à l’âge de pierre ».

Et d’expliquer : « l’axe de la résistance a largement pris l’initiative…, Israël se cache aujourd’hui derrière des murs », ajoutant que « l’ennemi peut calculer le nombre de missiles de précision dont la résistance a besoin pour cibler son infrastructure ».

« Il suffit de quelques missiles de haute précision pour détruire les aéroports civils et militaires, les bases aériennes, les centrales électriques, les centres de communications et la centrale nucléaire de Dimona ».

« Si la bataille prend de l’ampleur avec l’axe de la résistance, il n’y aura plus quelque chose qui portera le nom d’Israël. Les dirigeants de l’ennemi doivent savoir que, sur ce front, ils jouent un jeu d’existence et d’anéantissement, et non pas de marquage des points », a assuré le numéro un du Hezbollah.

Aujourd’hui, nous sommes sur une voie ascendante, dont l’horizon est prometteur et ouvert, et nous marchons d’un pas décidé vers la victoire finale.

A suivre

Source: AlManar