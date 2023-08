Le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a reçu le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour l’Asie du Nord et l’Afrique de l’Ouest, Mahdi Shoushtari.

Au cours de la réunion, sayed Nasrallah et Shoushtari ont passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région et les contacts politiques en cours au niveau régional.

L’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, a assisté à la réunion.

Source: Al-Manar